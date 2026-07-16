İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde sanat ve eğlence dünyasını kapsayan geniş çaplı bir adli süreci başlattı. Soruşturma makamı, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı kişilerin uyuşturucu madde kullandığını, bu maddelere erişimi kolaylaştırdığını ve kullanım için özel mekanlar ayarladığını saptadı. Ekipler elde ettikleri bu güçlü deliller üzerine harekete geçti.

JANDARMA 25 KİŞİ İÇİN ARAMA KARARI ÇIKARDI

Başsavcılık 16 Temmuz günü şüphelilerin adreslerinde arama yapılması talimatını verdi.

Jandarma birimleri önceden belirlenen konumlara giderek haklarında yakalama kararı olan 25 şüpheliyi buldu. Kolluk kuvvetleri şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Sıla Gençoğlu'nu gözaltına aldı. Ekipler yapımcı Mehmet Fatih Aksoy'u evinde yakalarken Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ile Orhan Yıldız'ı komutanlığa götürdü.

YAPIMCI AKSOY VE ŞAFAK SERBEST KALDI

Jandarmadaki sorgusunu bitiren şüpheliler sağlık kontrolünden geçti. Soruşturma birimleri grubu biyolojik örnek alımı için Adli Tıp Kurumuna yolladı.

Tahlil sonuçlarını inceleyen makamlar yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ile Hazal Eylem İpek Şafak'ı serbest bıraktı.

BEŞ KİŞİ NÖBETÇİ HAKİMLİKTE

Karakoldaki işlemleri biten 12 kişi adliye binasına geldi.

Savcının karşısına çıkan grupta İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya ve Asude Mercan yer aldı.

Soruşturmayı yürüten savcı şüphelileri tek tek dinledi. Makam sorgusunu bitirdiği Ayşe Nur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş'ı tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.