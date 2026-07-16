Türkiye genelinde siyaset ısınırken, gözler kritik büyükşehirlerdeki seçmen eğilimlerine çevrildi. Siyasi partilerin oy oranlarındaki değişimleri en yakından takip eden araştırma şirketlerinden ORC Araştırma, Haziran-Temmuz 2026 dönemine ait "Seçmen Eğilimleri Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Özellikle deprem felaketinin ardından siyasi dengelerin yakından takip edildiği Malatya’da seçmenin verdiği yanıtlar, önümüzdeki döneme dair çok önemli sinyaller barındırıyor. İşte Malatya siyasetine bomba gibi düşen o anketin tüm detayları...

Malatya’da Zirvenin Sahibi Değişmedi Ama Dengeler Hassas!

Yapılan son araştırmada Malatyalı seçmenlere "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Gelen yanıtlara göre AK Parti, Malatya’da %41,9 oy oranıyla zirvedeki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Ancak geçmiş seçim sonuçları ve bölgedeki sosyo-politik hareketlilik göz önüne alındığında, seçmenin alternatif arayışları ve diğer partilerin yükselişi dikkat çekici boyutta.

CHP İkinci Sırada Yükselişte: Muhalefetin Malatya Karnesi

Malatya’da ana muhalefet partisi CHP, oy oranını %23,8’e yükselterek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Deprem sonrası süreçte bölgede aktif rol oynayan muhalefet blokunun Malatya seçmeninde karşılık bulduğu görülüyor.

Cumhur İttifakı’nın diğer güçlü ortağı MHP ise %9,8 ile üçüncü sırada yer alarak kritik bir eşikte bulunuyor. MHP'yi hemen arkasından takip eden Yeniden Refah Partisi (Y. REFAH) ise %7,6 oy oranıyla Malatya'da ciddi bir taban genişletme başarısı göstermiş durumda.

Diğer Partilerde Durum Ne? Sürpriz Detaylar!

Ankette dikkat çeken bir diğer unsur ise baraj sınırındaki ve yeni kurulan partilerin oy dağılımı oldu:

DEM Parti, Malatya genelinde %3,5 oy oranına ulaşarak listede kendine yer buldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) %2,6 ile gücünü korurken, İYİ Parti ise %2,2 seviyesinde kaldı.

Son dönemde sığınmacı politikalarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Malatya'da %1,4 oy alırken, Saadet Partisi %1,7 seviyesinde seyrediyor.

Kararsızların ve diğer küçük partilerin toplamını yansıtan "Diğer" kategorisi ise %5,5 ile seçimlerin kaderini belirleyecek önemli bir kitleyi temsil ediyor.

Malatya Seçmeni "İstikrar ve Yenilik" Arasında

ORC Araştırma’nın Haziran-Temmuz 2026 verileri net bir şekilde gösteriyor ki; Malatya’da AK Parti liderliğini sürdürse de, muhalefet partilerinin ve Yeniden Refah gibi alternatif sağ blokların yükselişi, kentteki siyasi rekabetin önümüzdeki günlerde çok daha çetin geçeceğini kanıtlıyor. Deprem sonrası imar çalışmaları, ekonomik koşullar ve yerel talepler, seçmenin nihai kararında en belirleyici dinamikler olmaya devam edecek.

ORC Araştırma Malatya Seçmen Eğilimleri Tam Liste (Haziran-Temmuz 2026)

Malatya seçmeninin "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" sorusuna verdiği yanıtların tam ve eksiksiz listesi oy oranlarına göre şu şekilde:

AK Parti: %41,9

CHP: %23,8

MHP: %9,8

Yeniden Refah: %7,6

Dem Parti: %3,5

Büyük Birlik Partisi: %2,6

İYİ Parti: %2,2

Saadet Partisi: %1,7

Zafer Partisi: %1,4

Diğer: %5,5