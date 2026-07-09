Yatırımcılar ve mülk sahibi olmak isteyenler için Malatya’da önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mülkiyeti Hazineye ait olan toplam 7 adet taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile satışa çıkarıldı. İhale, Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No:4/1 Battalgazi/MALATYA adresinde hizmet veren İl Müdürlüğü binasının 4. katındaki konferans salonunda, İhale Komisyonu huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek.

CAZİP ÖDEME KOLAYLIKLARI VE VERGİ MUAFİYETLERİ

Hazine taşınmazlarının satışında yatırımcıyı teşvik edecek çok önemli mali avantajlar sunuluyor. 4706 sayılı Kanun uyarınca ihale bedelini peşin ödemek isteyen vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulanacak. Taksitle ödemeyi tercih edenler için ise en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve kanuni faiziyle birlikte ödenebilecek taksit imkanı tanınıyor. Ayrıca bu satışlar; Katma Değer Vergisinden (KDV), satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden ve işlemler sırasında düzenlenen tüm belge, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ilgili ihale saatine kadar komisyona şu belgeleri ibraz etmesi zorunlu tutuluyor:

Geçici teminat bedelinin nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu (Banka yoluyla ödemelerde Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Ziraat Bankası hesabına açıklama kısmına "Ad Soyadı/Unvan, T.C. Kimlik/Vergi No ve Mahalle-Ada-Parsel No" yazılarak yatırılmalı).

Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah) veya Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi; tüzel kişiler için ise sicil kayıt belgesi ve yetki belgeleri.

Posta ile yapılacak müracaatlarda, tekliflerin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şartı aranıyor; postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebiliyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar kurumun resmi internet sitelerini (www.milliemlak.gov.tr veya https://malatya.csb.gov.tr) ziyaret edebilir ya da 0(422) 371 12 17 (Dahili: 1285 - 1001 - 1158) numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirler. Yatırım dünyasının gözü, şimdi 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek bu büyük ihale gününe çevrilmiş durumda.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İhale ilanında yer alan taşınmaz malların bilgileri şöyle:

AKÇADAĞ MEZRA

İlçesi: Akçadağ

Mahalle: Mezra

Ada No: 103

Parsel No: 20

Yüzölçümü: 10.439,45

Hazine Hissesi: Tam

Cinsi: Ham Toprak

İmar Durumu: İmarsız

Fiili Durumu: İşgalli

Tahmini Satış Bedeli: 525.000,00 TL

Geçici Teminat: 52.500,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 09.30

AKÇADAĞ MEZRA

İlçesi: Akçadağ

Mahalle: Mezra

Ada No: 109

Parsel No: 2

Yüzölçümü: 7.685,95

Hazine Hissesi: Tam

Cinsi: Ham Toprak

İmar Durumu: İmarsız

Fiili Durumu: İşgalli

Tahmini Satış Bedeli: 385.000,00 TL

Geçici Teminat: 38.500,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 10.00

AKÇADAĞ YAYLIMLI

İlçesi: Akçadağ

Mahalle: Yaylımlı

Ada No: 116

Parsel No: 78

Yüzölçümü: 1.857,09

Hazine Hissesi: Tam

Cinsi: Ham Toprak

İmar Durumu: İmarsız

Fiili Durumu: Boş

Tahmini Satış Bedeli: 465.000,00 TL

Geçici Teminat: 46.500,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 10.30

AKÇADAĞ YAYLIMLI

İlçesi: Akçadağ

Mahalle: Yaylımlı

Ada No: 105

Parsel No: 53

Yüzölçümü: 7.250,98

Hazine Hissesi: Tam

Cinsi: Ham Toprak

İmar Durumu: İmarsız

Fiili Durumu: Boş

Tahmini Satış Bedeli: 726.000,00 TL

Geçici Teminat: 72.600,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 11.00

BATTALGAZİ BAHÇEBAŞI

İlçesi: Battalgazi

Mahalle: Bahçebaşı

Ada No: 904

Parsel No: 2

Yüzölçümü: 6.744,17

Hazine Hissesi: 3.134,68

Cinsi: Arsa

İmar Durumu: Ticaret-Turizm-Konut

Fiili Durumu: İşgalli

Tahmini Satış Bedeli: 25.080.000,00 TL

Geçici Teminat: 2.508.000,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 11.30

BATTALGAZİ ÇAMURLU

İlçesi: Battalgazi

Mahalle: Çamurlu

Ada No: (Boş)

Parsel No: 1107

Yüzölçümü: 13.341,41

Hazine Hissesi: Tam

Cinsi: Ham Toprak

İmar Durumu: İmarsız

Fiili Durumu: Boş

Tahmini Satış Bedeli: 6.700.000,00 TL

Geçici Teminat: 670.000,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 13.30

YAZIHAN FETHİYE

İlçesi: Yazıhan

Mahalle: Fethiye

Ada No: 167

Parsel No: 7

Yüzölçümü: 24.369,57

Hazine Hissesi: Tam

Cinsi: Susuz Tarla ve Ham Toprak

İmar Durumu: İmarsız

Fiili Durumu: İşgalli

Tahmini Satış Bedeli: 5.150.000,00 TL

Geçici Teminat: 515.000,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2026 – 14.00