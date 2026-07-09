6 Şubat depremlerinin ardından ticari, sosyal ve mimari açıdan yeniden ayağa kalkmaya çalışan Malatya’da, kentin çehresini değiştirecek en kritik ulaşım yatırımı olan hızlı tren projesi Ankara gündeminin ilk sıralarına yerleşti. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı "2027 yatırım talimatı" müjdesinin ardından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi 2028 hedeflerine yönelik yaptığı çıkış, kentte "vaatler ve haritalar" üzerinden yepyeni bir tartışma başlattı.

İşte tüm yönleriyle Malatya’nın beklediği dev yatırımlar, netleşen süreç ve Ankara-Malatya hattında yaşanan hızlı tren trafiğinin perde arkası:

AK PARTİ CEPHESİ TAKVİMİ AÇIKLADI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 2027 TALİMATI

Ulaşımda Malatya’ya çağ atlatacak olan hızlı tren projesinde en çok merak edilen "Ne zaman?" sorusu, AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından yanıt bulmuştu. Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulaştırma kurmaylarına çok net bir hedef süre verdiğini belirten resmi süreci şu sözlerle aktarmıştı:

"Hafta sonu Sabancı da AK Parti Milletvekilleri ve Kademe Başkanlarını katıldığı 33. istişare ve değerlendirme toplantısının son gününde, soru cevaplarını ve milletvekillerinin taleplerini iletildiği programda biz de Malatya adına söz aldık. Özellikle Malatyalıların beklediği hızlı Tren ve diğeri de şehir hastanesiyle ilgili talepleri ilettik. Cumhurbaşkanımız da hızlı trenle ilgili hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı İbrahim Şenel’e hem de Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na talimat vererek 2027 yatırım programına alınması noktasında talimat verdi."

VELİ AĞBABA RESMİ LİSTEYİ İŞARET ETTİ "27 İL VAR, MALATYA YİNE YOK"

Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen bu yatırım ajandası kararına karşın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "2028 yılına kadar hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısının 27'ye çıkarılacağı" yönündeki son resmi açıklaması muhalefetin sert tepkisine neden oldu.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kentin uzun yıllardır hızlı tren vaatleriyle gündemden düşürülmediğini ancak icraat haritalarında yer almadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bakan, hızlı trenin ulaşacağı il sayısının 27'ye çıkacağını açıklıyor. Ancak yine Malatya'dan söz edilmiyor. Türkiye'nin birçok noktası hızlı trenle buluşurken Malatya'nın sürekli ertelenmesi bu şehrin insanlarına yapılan büyük bir haksızlıktır. Yıllardır aynı sözler veriliyor. Her açıklamada Malatya'nın adı geçiyor. Ancak iş icraata geldiğinde ortada ne temel var ne ray var ne de başlamış bir proje. Doğrudan hızlı tren beklentisi sürerken, Gaziantep ve Kahramanmaraş bağlantılarını sağlayacak lojistik amaçlı Malatya–Narlı Hızlı Tren Hattı gündeme getiriliyor. Yolcu taşımacılığını sağlayacak Sivas-Malatya hattıyla ilgili ise herhangi bir gelişme yaşanmıyor. Malatyalılar artık yeni vaatler değil, ihale tarihini, temel atma gününü ve projenin tamamlanacağı takvimi duymak istiyor. Sürekli ertelenen projelerle bu şehrin umutları tüketiliyor. Malatya bu ülkenin üvey evladı değildir. Vergisini veren, üreten, ihracat yapan, depremde büyük acılar yaşamış bu şehir, ulaşım yatırımlarından hak ettiği payı almak zorunda. Malatyalılar artık yıllardır tekrar edilen vaatleri değil, rayların döşendiğini görmek istiyor."

ANKARA HATTINDA MEGA YATIRIM TRAFİĞİ

Ankara hattında hızlı tren haritaları ve resmi listeler üzerinden yaşanan bu sert makas değişikliği polemiği sıcaklığını korurken; kentin tek gündemi sadece ulaşım altyapısı olmadı. Şehrin deprem sonrası toparlanma sürecinde hayati önem taşıyan bir diğer mega proje olan sağlık ve adalet altyapısında da kritik adımlar atıldı.

SAĞLIKTA DEV ADIM MALATYA ŞEHİR HASTANESİ 2027 YATIRIM PROGRAMINDA

Ankara’daki üst düzey istişare trafiğinden çıkan bir diğer mega yatırım ise sağlık altyapısı alanında oldu. Şehrin uzun süredir beklediği Malatya Şehir Hastanesi projesi de Cumhurbaşkanlığı talimatıyla resmiyet kazandı.

Milletvekili Tüfenkci, sağlık kompleksi için belirlenen takvimi şu şekilde duyurdu:

"Malatya Şehir Hastanesi noktasında da Sağlık Bakanımıza talimat vererek 2027 yılında yatırım programına alınması noktasında talimat verdiler. Daha önce bildiğiniz gibi bakanımız da Malatya'ya gelmişti ve bu konuda söz vermişti. İnşallah o konu bitmiş oldu. Bizim açımızdan biz de yine projeleri takip edeceğiz. Daha önce de gündeme gelmişti ve bu konu beklentiydi. Ama Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları olmamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları da oldu ve netice itibariyle inşallah 2027 yatırım programında yer alacak."

BÖLGESEL MERKEZ MALATYA ADLİ TIP KURUMU BİNASININ İHALESİ YAPILDI!

Ulaşım ve sağlık alanındaki uzun vadeli planların yanı sıra, kentte bugün itibariyle somutlaşan bir başka büyük yatırımın ihale süreci de tamamlandı. Çevre illere de hizmet vermesi planlanan Malatya Adli Tıp Kurumu yeni hizmet binasının detayları netleşti:

Yeni İhtisas Daireleri Kuruluyor: Yeni komplekste geleneksel adli tıp birimlerinin yanı sıra; biyolojik, trafik ve gözlem ihtisas daireleri de yer alacak.

Yeni komplekste geleneksel adli tıp birimlerinin yanı sıra; biyolojik, trafik ve gözlem ihtisas daireleri de yer alacak. Sonuçlar 10 Gün İçinde Açıklanacak: İhalesi dün yapılan dev projenin, 1 hafta veya 10 gün içerisinde ihaleyi alan firmanın açıklanmasıyla birlikte hızla yer teslimi yapılarak inşaatına başlanacak.

MALATYA KAMUOYU SÖZLERİN ÖTESİNDE "SAHAYI" BEKLİYOR

Netice itibariyle; Ankara kulislerinde Malatya için çizilen vizyoner haritalar, şehir hastanesinden adli tıp kompleksine kadar sağlık ve adalet altyapısında somut takvimlerle destekleniyor. Ancak kentin en büyük ve en eski kanayan yarası olan hızlı tren projesinde, Cumhurbaşkanlığı'nın "2027 ajandası" ile Bakanlığın "2028 resmi haritası" arasındaki bu son çelişki, yerel siyasetin en hararetli başlığı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ağbaba’nın resmi listeleri işaret eden "üvey evlat" çıkışına karşı, iktidar kanadının sahada atacağı ilk somut adım ve döşenecek ilk ray, Malatya halkı için sadece bir ulaşım projesi değil, bir deprem kentinin hak arama mücadelesinin de tescili olacak. Ankara-Malatya hattındaki bu dev yatırımların tüm bürokratik ve siyasi anatomisi yakından takip edilmeye devam ediyor.