İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre, yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyrini değiştiren detay ise mali suçları araştırma ekiplerinin incelemeleriyle ortaya çıktı. Yapılan teknik ve mali takipler neticesinde, şüpheli Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesaplarında olağan dışı hareketlilikler saptandı.

Yapılan ilk incelemelerde, Ağbaba’nın hesaplarına çok yüksek tutarlarda, kaynağı henüz tespit edilemeyen ve açıklanamayan para girişleri olduğu belirlendi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ahmet Can Ağbaba, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet güçlerinin ve mali şube ekiplerinin, söz konusu paraların kaynağını ve olası yolsuzluk ağını çözmek için soruşturmayı derinlemesine sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltı kararının ardından gözler, adli makamlardan ve Veli Ağbaba cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

PEKİ VELİ AĞBABA HAKKINDA NE GİBİ YOLSUZLUK İDDİALARI VAR?

İzmir Seferihisar’da inşa edilen 6 villaya yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında rüşvet olarak alınan 500 bin TL'nin banka transferleri yoluyla aktarıldığı öne sürüldü.

Yerel seçimlerin adaylık sürecinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına Antalya adaylığı karşılığında 1 milyon euro talep edildiği öne sürülmüştür.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma yürüttü. Soruşturmaların Kasım 2023'teki CHP Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarını ve belediye adaylık süreçlerini kapsadığı bildirildi. Savcılık, şüphelilerin milletvekili sıfatı taşıması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek fezleke dosyalarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.