Malatya, yaşadığı zorlu günlerin ardından tarihinin en güçlü ve en kapsamlı kültür-ticaret buluşmasına hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl hem zirai don felaketi hem de şehitlerin acısı nedeniyle gerçekleştirilemeyen Malatya Kayısı Festivali, bu yıl kapılarını fuar konseptiyle birleştirerek ezber bozacak bir programla açıyor.

28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’nın detaylarını kamuoyuyla paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu dev organizasyonun sadece bir tanıtım değil, Malatya’nın dünyaya karşı bir "yeniden doğuş ve ayağa kalkış ilanı" olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇİFTÇİ TEŞEKKÜRLERİ

Konuşmasına geçen yıl yaşanan büyük zirai don hadisesine ve üreticiye verilen desteklere değinerek başlayan Başkan Sami Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:

"Ben aslında burada bu açılışı yaparken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Geçen yıl malumunuz ciddi bir zirai don hadisesi yaşadık. Zirai don hadisesinden sonra Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz neticesinde çiftçimizin mağdur olmaması adına, mağdur olanlar adına emeklerini, yapılan masrafları karşılamak üzere bir çalışma başlattı ve bu gerçekleşti. Dolayısıyla evet, çiftçimiz Ziraat Doğan'dan dolayı mağdur oldu ama bu mağduriyet kısmen de olsa giderilmiş oldu. Ben bundan dolayı Malatya halkımız adına, Malatya adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum."

GEÇEN YIL FESTİVAL NEDEN YAPILMADI?

Geçtiğimiz yıl rekolte eksikliğinin yanı sıra şehre düşen şehit ateşinin festivali durdurduğunu hatırlatan Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii geçen sene hem kayısımız yoktu. Kayısı olmamasına rağmen 27. fuarı düzenleyecektik ancak hatırlarsanız fuarın düzenleneceği gün, bir gün önce Malatya'mızda üç tane şehidimiz oldu. Bu şehitler varken kamuoyundan gelen öneri ve tepkilerle bu fuarın bu yıl yapılmamasının uygun olacağı görüşüyle bizler de geçen sene fuarı gerçekleştirmedik. Ama bugün inşallah kayısının da hakikaten büyük bir rekolte bekliyoruz bereketiyle. İnsanlarımız daha umutlu. Biz de bu yıl 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarını inşallah yapmaya niyet ettik."

"KONTEYNERLER KALKTIĞINDA DEPREMİN İZLERİ KALMAYACAK!"

Şehrin fiziksel ve psikolojik olarak deprem gündemini geride bıraktığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın yeni rotasını şu sözlerle ilan etti:

"Malatya'mız hepinizin malumu. Kayısı ile Malatya birbirinde ayrılmaz bir ikilidir. Dünya kuru kayısısının %70'ini Malatya'mız tek başına gerçekleştirmediktedir. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacı, 850 bin dönüm kayısı bahçesiyle kayısının dünya başkenti olma konumundadır. Bu festivali biz sadece kayısıyı tanıtmak için düzenlemiyoruz. Bu festival Malatya'nın tarihini, kültürünü, mutfağını ve yeniden ayağa kalkış iradesini tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösteren en güçlü platformdur. Depremden güçlenerek çıkan bir şehrin bereketini ve umudunu dünyayla paylaşmasıdır. Malumunuz, artık Malatya'mız depremle ilgili neredeyse depremin esamesi okunmayacak düzeye geldi inşallah. Konteynerları kaldırdığımızda Malatya'da depremin izlerine Allah'ın izniyle hiçbirimiz rastlamayacağız. Ama artık Malatya'yı Sayın Valimin de belirttiği gibi artık Malatya sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, tarımıyla, kültürüyle ve sporuyla nasıl ön plana çıkacak, bunun çabası içerisindeyiz. Ve bununla ilgili birtakım stratejilerimiz var. Bunları birlikte yürütüyoruz."

5 GÜNLÜK DEV FESTİVAL PROGRAMI VE TAKVİMİ

17-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Orduzu mevkii, Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kurulacak olan dev organizasyonda, 5 gün boyunca saat 16.00’dan gece 23.00’e kadar çocuklar için kesintisiz şenlikler düzenlenecek. Ayrıca her ana program ve konser öncesinde birkaç tane Malatyalı yerel sanatçı sahnede yerini alacak. İşte gün gün festival takvimi:

17 Temmuz Cuma: Saat 14.00: Resmi Açılış Töreni ve İlmek İlmek Malatya Sevgisi programı (Fuar Merkezi) Saat 15.00: En İyi Yaş Kayısı Yarışması (Dünya Kayısı Ticaret Merkezi) Saat 18.00: Kortej Yürüyüşü (Gazi İlkokulu önünden Kernek Meydanı'na uzanan hat) Akşam: Elif Buse Doğan Konseri (Öncesinde yerel sanatçılarımız sahne alacak)

18 Temmuz Cumartesi: Saat 18.00: Kayısı Tatlıları Yarışması (Kernek Külliyesi) Akşam: Yavuz Bingöl Konseri (Öncesinde yerel sanatçılarımız sahne alacak)

19 Temmuz Pazar: Saat 18.00: Atlı Cirit Oyunu (100. Yıl Parkı karşısı) Akşam: Malatya Musiki Cemiyeti Özel Programı (Öncesinde yerel sanatçılarımız sahne alacak)

20 Temmuz Pazartesi: Tüm Gün: Yerel, ulusal ve uluslararası firmaların stant etkinlikleri, fuar alanı esnaf buluşmaları ve kesintisiz çocuk şenlikleri.

21 Temmuz Salı (Büyük Final): Saat 17.30: Gastronomi Sohbetleri ve "Malatya Mutfağını Ne Kadar Tanıyoruz?" söyleşisi (Mişmiş Park Göl kenarı) Akşam: Mehmet Erdem Konseri ile muhteşem final.



Başkan Sami Er, konuşmasını tüm dünyayı şehre davet ederek noktaladı: "Ben bu vesileyle tüm Türkiye'yi ve uluslararası misafirlerimizi Malatya'ya davet ediyorum. Hemşehrilerimizle coşkuyla gerçekleştireceğimiz festivalimiz vesilesiyle hep birlikte yeniden ayağa kalkan Malatya'mızı göstermiş olacağız."

MALATYA KAYISI FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, 17-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve tam 5 gün boyunca sürecektir.

2026 MALATYA KAYISI FESTİVALİ FUAR ALANI NEREDE?

Fuar alanı, yerel, ulusal ve uluslararası firmaların katılımıyla Orduzu mevkii, Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kurulacaktır. İlçeler de fuar alanında yerlerini alacaktır.

FESTİVALDE HANGİ SANATÇILAR KONSER VERECEK?

Festivalde Elif Buse Doğan (17 Temmuz), Yavuz Bingöl (18 Temmuz) ve Mehmet Erdem (21 Temmuz) sahne alacaktır. Ayrıca her gün ana programlardan önce birkaç tane Malatyalı yerel sanatçı sahne alacaktır.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK OLACAK MI?

Festival süresince 5 gün boyunca saat 16.00'dan gece 23.00'e kadar kesintisiz çocuk etkinlikleri ve şenlikleri sürecektir.