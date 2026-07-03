Bugün (3 Temmuz 2026) yayınlanan Resmi Gazete kararları ile ulaşımdan eğitime kadar birçok alanda yeni yönetmelikler yürürlüğe girdi. Sürücülerin uzun süredir merak ettiği Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, araç içindeki görüntü cihazları, ses sistemleri ve aksesuarlara net standartlar getirdi.

Peki, yeni trafik yönetmeliğine göre araç kamerası ve telefon tutucu kullanmak yasak mı? Dikiz aynasına koku asanlara ceza yazılacak mı? İşte detaylar...

ARAÇ İÇİ KAMERA VE TELEFON TUTUCULAR SERBEST Mİ, YASAK MI?

Yeni düzenleme, özellikle trafikte güvenlik veya içerik üretimi amacıyla sıkça kullanılan araç içi aparatlara yasal bir çerçeve çizdi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre:

Sürüş Güvenliği Öncelikli: Ön cama monte edilen telefon tutucular , araç kameraları ve belirli ölçülerdeki aparatların kullanımı, belirlenen kurallar dahilinde yapılabilecek.

Ön cama monte edilen , ve belirli ölçülerdeki aparatların kullanımı, belirlenen kurallar dahilinde yapılabilecek. Görüş Alanı Kriteri: Bu cihazların sürücünün görüş alanını kapatmaması ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmemesi zorunlu kılındı.

Bu cihazların sürücünün görüş alanını kapatmaması ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmemesi zorunlu kılındı. Dikiz Aynası Kokuları: Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüşünü engellemediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak ve ceza uygulanmayacak.

3 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN DİĞER KARARLAR

Bugünkü Resmi Gazete'de sadece trafik değil, eğitim ve sağlık alanında da önemli değişiklikler yer aldı. Öne çıkan diğer yönetmelikler şunlar:

Milli Eğitim Bakanlığı: MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri ve Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin çalışma usullerine dair değişiklikler yürürlüğe girdi.

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri ve Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin çalışma usullerine dair değişiklikler yürürlüğe girdi. Tarım ve Hayvancılık: İlginç bir başlık olarak "Arı Zehrinin Toplanmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yer buldu.

İlginç bir başlık olarak "Arı Zehrinin Toplanmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yer buldu. Memur İstatistikleri: 4688 Sayılı Kanun gereğince kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlandı.