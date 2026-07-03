Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde bulunan Bölge Parkı’nda gece saatlerinde çıkan kavgada 2 genç bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

PARKTAKİ TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Özalper Bölge Parkı'nda oturan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gençler arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 genç, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇLER HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı 2 genç, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın yaşandığı parkta detaylı bir delil çalışması gerçekleştirdi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.