Malatya’da yaz mevsimi etkisini en sert şekilde hissettirmeye başladı. 3 Temmuz Cuma günü kent merkezinde ve ilçelerde termometreler adeta patlama noktasına gelecek. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkarken iki kez düşünmesi gerekiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya merkezde hava sıcaklığı en düşük 19, en yüksek 38 derece olarak ölçülecek. Merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi de 38 derece ile adeta erime noktasına gelirken, gözler rekor kıran o ilçeye çevrildi.

ZİRVE 39 DERECE İLE YAZIHAN'DA!

Malatya’nın en sıcak noktası bu cuma günü 39 derece ile Yazıhan olacak. Yazıhan'ı sırasıyla 38 derece ile merkez ilçeler ve Doğanyol takip ediyor. Kentte serin bir nefes almak isteyenler ise sadece birkaç ilçede az bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşacak. Arapgir, Balaban ve Kuluncak ilçelerinde gökyüzü az bulutlu olsa da sıcaklık değerleri yine de 33-34 derecenin altına düşmeyecek.

3 TEMMUZ CUMA MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Google botlarının ve kullanıcıların en sevdiği, okunabilirliği artıran liste formatı:

Malatya Merkez: Sıcak | En Düşük: 19°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak | En Düşük: 19°C / En Yüksek: Yeşilyurt: Sıcak | En Düşük: 19°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak | En Düşük: 19°C / En Yüksek: Battalgazi: Sıcak | En Düşük: 19°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak | En Düşük: 19°C / En Yüksek: Yazıhan: Sıcak | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 39°C

Sıcak | En Düşük: 22°C / En Yüksek: Doğanyol: Sıcak | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak | En Düşük: 21°C / En Yüksek: Akçadağ: Sıcak | En Düşük: 17°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak | En Düşük: 17°C / En Yüksek: Arguvan: Sıcak | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak | En Düşük: 22°C / En Yüksek: Darende: Sıcak | En Düşük: 18°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak | En Düşük: 18°C / En Yüksek: Doğanşehir: Sıcak | En Düşük: 13°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak | En Düşük: 13°C / En Yüksek: Kale: Sıcak | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak | En Düşük: 22°C / En Yüksek: Pütürge: Sıcak | En Düşük: 20°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak | En Düşük: 20°C / En Yüksek: Arapgir: Az Bulutlu | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu | En Düşük: 22°C / En Yüksek: Kuluncak: Az Bulutlu | En Düşük: 13°C / En Yüksek: 33°C

UZMANLARDAN MALATYALILARA KRİTİK UYARI

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta Yazıhan, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta yaşayan vatandaşlar olmak üzere tüm Malatyalıların doğrudan güneşe maruz kalmaması, bol sıvı tüketmesi ve şapka/gözlük gibi koruyucular kullanması hayati önem taşıyor.