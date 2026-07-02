Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem sonrası ticari hayatın kalbi olan Bakırcılar Çarşısı’nda yapımı süren çarşı alanında incelemelerde bulundu. Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran ile birlikte sahayı gezen Başkan Taşkın, devam eden çalışmalar, teslim takvimi ve yeni iş yerlerinin hizmete açılma süreci hakkında yerinde bilgi aldı.

İncelemelerde; özellikle konteynerlerin kaldırılması sonrası esnafın en büyük çıkmazı haline gelen kiralık iş yeri ihtiyacı ve çarşı merkezindeki dükkanların teslim takvimi masaya yatırıldı.

ÇARŞI MERKEZİNDE İKİ AYDA BİN 200 YENİ İŞ YERİ PİYASAYA KAZANDIRILIYOR

Son günlerde konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte kiracı esnafın kiralık iş yeri konusunda yaşadığı süreci yakından takip ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, esnafın kaygılarını giderecek net rakamları ve teslimat tarihlerini şu sözlerle paylaştı:

"Geçtiğimiz günlerde Saray Mahallesi'ndeydim. Bölgede yaklaşık 400 iş yerinin Ağustos sonu ile Eylül başı arasında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Bugün inceleme yaptığımız Yeni Cami ile Emeksiz arasındaki bölgede ise aldığımız bilgiye göre Ağustos ayı sonu itibarıyla yaklaşık 800 iş yeri daha kullanıma açılacak. Böylece önümüzdeki iki aylık süreçte yaklaşık bin 200 yeni iş yerinin piyasaya kazandırılmasını bekliyoruz."

"ARZ ARTTIKÇA KİRALAR MAKUL SEVİYELERE GELECEK"

Yeni Cami’den Akpınar’a kadar olan bölümün teslim edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Yeni Cami-Emeksiz Caddesi hattındaki hızlanmanın önemine değinen Başkan Taşkın, bu dev arzın kiralık dükkân piyasasını doğrudan rahatlatacağını vurguladı.

Taşkın, "Konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte oluşan kaygının yeni iş yerlerinin teslim edilmesiyle azalacağına inanıyoruz. Arz arttıkça kiraların da daha makul seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Hem esnafımızın hem de iş yeri sahiplerinin makul bir noktada buluşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Taşkın ayrıca, Hükümet Konağı arkası ve Sancaktar bölgesindeki inşaatların da sonbaharda teslim edileceğini sözlerine ekledi.

EMLAK KONUT "AĞUSTOS SONUNDA TÜM BLOKLARI TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Çalışmaların sahadaki ilerleyişi hakkında bilgi veren Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran ise birinci etaptaki imalatları tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Demirkıran, bu alanlarda ticari faaliyetlerin başladığını; çay ocakları, kuyumcular, tekstilciler, dönerciler ve farklı sektörlerden esnafın hizmet vermeye başladığını ifade etti.

İnceleme yapılan ikinci etapta toplam 11 blok bulunduğunu kaydeden Demirkıran, esnafı rahatlatacak şu teknik detayları paylaştı:

"Bu bloklardan üçünü teslim etmiş durumdayız. Teslim edilen alanlarda kiralama, tadilat ve ticari faaliyetler devam ediyor. Diğer bloklardaki çalışmalarımız da hızla sürüyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Ağustos ayı sonunda buradaki tüm blokları tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz."