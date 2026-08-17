Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Narkotik ekiplerince 17.08.2026 tarihinde Doğu illerinden Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getiren şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

İkamet ve Üst Aramalarında Ele Geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hedef konumdaki 2 şahsın ikametinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Detaylı aramalarda;

2 bin 55 gram Metamfetamin maddesi,

Metamfetamin maddesi, 2 bin 820 gram Sıvı Metamfetamin maddesi,

Sıvı Metamfetamin maddesi, 600 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi.

2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, geleceğin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.