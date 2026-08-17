Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olan Malatya Kültür Evi, geçtiğimiz ay 5 bin 060 kişiyi ağırladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Sorumlusu Ebubekir Yalnız ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Kültür Evi’nin sunduğu imkanları ve kent kültürüne katkılarını konuştuk.

"Sadece Bir Müze Değil, Canlı Bir Yaşam Alanı"

Yapının mimari özellikleri ve misyonu hakkında bilgi veren Ebubekir Yalnız, merkezin kenti her yönüyle tanıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Burası Malatya’nın geleneksel mimarisine uygun yapılmış iki katlı kerpiç evden oluşan bir mimari. Bu mimarinin içerisinde kültürden sanata, el işlemelerinden tutun mutfak kültürüne kadar tanıttığımız bir yapının içerisindeyiz. Burada gelen misafirlerimiz Malatya kültürünün örneklerini birebir görebiliyorlar. Okul gruplarımız ve turizm gruplarımız geliyor; onlara Malatya’nın yöresel ev kültürünü, geleneksel mutfağını ve sanatçı köşelerini gezdirerek kentimizi tanıtmaya çalışıyoruz.”



11 Odada A’dan Z’ye Malatya Zenginliği

Kültür Evi'nin alt katta 5, üst katta 6 olmak üzere toplam 11 ayrı odadan oluştuğunu aktaran Yalnız, kentin tüm değerlerinin bu alanlarda yaşatıldığını vurguladı. Yapı bünyesinde yer alan Mutfak Odası, Kayısı Odası, Gündelik Yaşam Odası, Yatak Odası, Yöresel El İşlemeleri Odası, Halı Dokuma Odası, Basın Odası, İlçe Tanıtım Odası, Ses Sanatçıları Odası, Kemal Sunal Odası ve Ahmet Kaya Odası ziyaretçilere zengin bir kültürel çeşitlilik sunuyor.

Odaların detaylarını aktarırken özellikle kişisel koleksiyonlara ve ilçe tanıtım bölümlerine dikkat çeken Yalnız, “İlçeler odamız, gelen misafirlerin tamamını gezemedikleri ilçelerimizi tek noktada tanıması açısından büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra rahmetli Kemal Sunal ve Ahmet Kaya’nın aileleri tarafından bağışlanan kişisel eşyalarının yer aldığı odalar da ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiği bölümler arasında yer alıyor” diye konuştu.



Uzman Dokunuşu ve Gençlerin Bakış Açısı

Teşhir alanlarının araştırma ve proje süreçleriyle hazırlandığını belirten Yalnız, sergilenen düzenin detaylarını ve gençlerin geri dönüşleri için şunları söyledi: “Buralar belirlenirken proje dahilinde her uzmandan görüş alınarak; mimariden mutfağa, ses sanatçılarından sosyal yapıya kadar A’dan Z’ye araştırılarak kuruldu. Malatya’ya gelen misafir öğrencilerimiz mutfak kültürünü, yaşam tarzını ve ekonomik yapıyı burada tek bir çatı altında öğrenebiliyor. Odalardaki açıklama metinleri sayesinde kent hakkındaki farkındalıkları artıyor, bakış açıları genişliyor ve Malatya’nın ne kadar detaylı ve büyük bir şehir olduğunu fark ediyorlar.”



"Malatya Tek Bir Eserle Sınırlandırılamaz"

Malatya’nın tek bir simgeye sığdırılamayacak kadar zengin bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Yalnız, kentin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekti. Yalnız “Malatya kültürünü tek bir şeyle tanıtmak biraz sığ kalır. Tarihi alanlarımız, yetiştirdiğimiz önemli siyasetçilerimiz ve sanatçılarımız var. Arslantepe Malatya için en önemli değerlerden biridir. İki cumhurbaşkanı çıkarmış bir iliz. Bunun yanında Kaptaj gibi suyumuzun çıktığı özel alanlarımız ve Battalgazi bölgemizdeki tarihi yapılarımız mevcuttur” ifadelerini kullandı.



Deprem Sonrası Kültürel Seferberlik ve Davet

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen iyileşme sürecinde kültür-sanat çalışmalarına hız verildiğini ifade eden Yalnız, tüm vatandaşları Sanat Sokağı’na davet etti. Yalnız “Depremin etkisini atlattıkça daha da toparlanacağız. Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in destekleriyle kültürel etkinliklerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Sanat Sokağı’mız içerisinde 3 müzemiz ve vatandaşlarımızın ücretsiz eğitim alabileceği Sanat Merkezimiz aktif hizmet veriyor. İl dışındaki hemşerilerimizi ve Malatya’yı ziyaret eden tüm misafirlerimizi bu kültürü birebir deneyimlemeleri için mutlaka Sanat Sokağı’na ve Kültür Evi’ne bekliyoruz” dedi.