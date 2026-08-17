Kent genelinde arsa değerleri aynı seviyede bulunmazken, imarlı parseller ile tarla niteliğindeki taşınmazlar arasında da önemli fiyat farkları oluşuyor. İlçe karşılaştırmasında ise şehir merkezinin gelişim aksları ve yeni yapılaşma alanları öne çıkıyor.

Yeşilyurt arsa piyasasında başı çekiyor

Malatya'da yüksek değerli arsa piyasasının merkezinde Yeşilyurt ilçesi bulunuyor. İlçenin özellikle şehirleşmenin yoğun olduğu kesimleri, konut yatırımları açısından önemli bir konuma sahip. Bostanbaşı, Çilesiz, Yakınca ve çevresindeki bölgeler, imarlı arsaların bulunduğu ve yeni yapılaşmanın sürdüğü alanlar arasında yer alıyor.

Yeşilyurt'un öne çıkmasında yalnızca nüfus yoğunluğu etkili değil. İlçenin Malatya'nın modern yerleşim bölgelerinden biri olması, konut projelerinin burada yoğunlaşması ve ulaşım bağlantılarının gelişmiş olması da arsa talebini destekliyor.

2025 dönemindeki piyasa göstergelerinde Yeşilyurt, Malatya'nın diğer ilçelerine göre daha yüksek fiyat seviyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu durum bütün parsellerin aynı değerde olduğu anlamına gelmiyor. Bir arsanın fiyatında imar hakkı, emsal, kat izni, yüzölçümü ve ana yollara yakınlık önemli rol oynuyor.

Bostanbaşı ve Yakınca dikkat çekiyor

Yeşilyurt sınırları içerisinde özellikle Bostanbaşı ve Yakınca çevresi arsa araştırmalarında öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor. Deprem öncesinde yoğun yapılaşmanın görüldüğü bu bölgelerde, yeniden yapılanma süreciyle birlikte gayrimenkul piyasasının önemli bir bölümü de dönüşüm geçirdi.

Bostanbaşı'nda konut alanlarına yakın konumdaki imarlı parseller yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yakınca'da ise yerleşim alanlarının genişlemesi ve ulaşım bağlantıları arsa değerleri açısından etkili oluyor.

Bu bölgelerde aynı büyüklükteki iki taşınmazın bile farklı fiyatlarla karşılaşması mümkün. Bunun temel nedeni, parsellerin imar planındaki kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının birbirinden farklı olabilmesi.

Battalgazi'de de önemli bir arsa piyasası bulunuyor

Malatya'nın diğer önemli merkezi olan Battalgazi, arsa piyasasında Yeşilyurt'un ardından dikkat çeken ilçelerden biri. İlçenin şehir merkezi çevresindeki mahalleleri, ticari alanları ve yeni yapılaşma bölgeleri taşınmaz talebinin oluşmasında etkili oluyor.

Battalgazi'de fiyat değerlendirmesi yapılırken özellikle imarlı arsalarla tarım arazilerinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Büyük yüzölçümlü bir tarlanın toplam fiyatı yüksek görünse bile metrekare değeri, şehir içerisindeki küçük bir konut imarlı parselden çok daha düşük olabilir.

Bu nedenle “en pahalı arsa” araştırmalarında yalnızca taşınmazın toplam bedeline bakmak sağlıklı sonuç vermiyor. Metrekare fiyatı, imar niteliği ve konum birlikte değerlendirilmek zorunda.

Malatya'da arsa fiyatlarını deprem sonrası süreç de etkiliyor

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya'da başlayan yeniden yapılanma süreci, gayrimenkul piyasasının dinamiklerini de değiştirdi. Yeni konut alanları, rezerv yapı alanları ve altyapı çalışmaları bazı bölgelerin gelecekteki kullanım potansiyelini etkileyebiliyor.

Ancak herhangi bir bölgenin gelecekte değerleneceğini kesin bir yatırım sonucu gibi değerlendirmek doğru değil. İmar planlarında yapılabilecek değişiklikler, yapılaşma şartları ve kamu tarafından gerçekleştirilen projeler taşınmazların durumunu değiştirebilir.

Bu nedenle 2025 yılına ait fiyat verileri, yalnızca o dönemdeki piyasa koşullarını gösteren bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.

Resmî rayiç bedel ile satış ilanı karıştırılmamalı

Malatya'da arsa fiyatlarını araştırırken dikkat edilmesi gereken bir başka konu da belediyelerin belirlediği arsa rayiç değerleri ile internet sitelerinde yer alan satış fiyatları arasındaki fark.

Belediyelerin emlak vergisine esas olarak belirlediği metrekare birim değerleri resmî nitelik taşırken, emlak sitelerindeki rakamlar satıcıların satış beklentilerini gösteriyor. Bu iki veri aynı sonucu vermek zorunda değil.

Dolayısıyla 2025 yılı için Yeşilyurt'u Malatya'nın en pahalı arsa piyasasına sahip ilçesi olarak değerlendirirken bunun piyasa ve ilan verilerine dayalı bir karşılaştırma olduğu belirtilmeli. Belirli bir parselin resmî rayiç değerinin öğrenilmesi için ise ilgili belediyenin cadde ve sokak bazındaki kayıtlarının incelenmesi gerekiyor.

2025'te Malatya'da öne çıkan ilçe Yeşilyurt

Mevcut piyasa göstergeleri değerlendirildiğinde Yeşilyurt, Malatya'da yüksek arsa fiyatlarının en fazla görüldüğü ilçe olarak öne çıkıyor. Özellikle Bostanbaşı, Yakınca ve şehirleşmenin devam ettiği diğer bölgelerde imarlı parsellerin fiyatları dikkat çekiyor.

Battalgazi ise şehir merkezi ve gelişen yerleşim alanları nedeniyle ikinci önemli arsa piyasasını oluşturuyor. Bununla birlikte Malatya'daki fiyat sıralamasının mahalle bazında değişebileceği unutulmamalı. Bir parselin gerçek değerini belirlemek için yalnızca ilçe ortalaması yeterli olmadığı gibi, ilan fiyatının gerçekleşmiş satış bedeli olmadığı da göz önünde bulundurulmalı.

2025 verileri ışığında Malatya'da arsa araştırması yapanlar açısından Yeşilyurt ve özellikle Bostanbaşı-Yakınca hattı dikkat çekerken, yatırım değerlendirmesinde imar belgesi, parsel özellikleri ve resmî rayiç değerlerin birlikte kontrol edilmesi önem taşıyor.