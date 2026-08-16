Ekonominin çalkantılı sularında rotayı doğru belirlemek artık hepimiz için bir zorunluluk. Özellikle son yıllarda değişen piyasa koşulları, elde avuçta ne varsa sımsıkı tutmayı ve akıllıca değerlendirmeyi gerektiriyor. Doğu Anadolu'nun bu güzide kentinde de vatandaşlar, paralarını en güvenilir şekilde nasıl büyütebileceklerine dair çıkış yolları arıyor. Finans dünyasının ardı ardına açıkladığı paketler, yastık altındaki tasarruflarını bankaya taşımak isteyenler için yeni bir umut ışığı yakıyor.

Kayısıdan Gelen Emeği Enflasyona Ezdirmemek

Malatyalı vatandaşlarımızın bahçede, tarlada, kayısı hasadında nasıl ter döktüğünü bilmeyen yoktur. Ailenin geleceği için kenara ayrılan, diyelim ki 500 bin liralık o kıymetli birikimi boş boş bekletmek demek, paranın günden güne değer kaybetmesi demek. Depremin yaralarını sarmaya devam eden ve hayata sıkıca tutunan Malatya halkı, elindeki nakdi en risksiz yoldan, yani vadeli mevduatla değerlendirerek bütçesine aylık sağlam bir katkı sağlamak istiyor.

Brüt Oran Değil Net Kazanç Önemli

Bankaların kapısındaki o yüksek faiz oranlarına hemen aldanmamak gerekiyor. Bazen size yüksek oran veren bir hesap, paranızın bir miktarını boşta bekleterek faiz işletmez ve ay sonu beklediğiniz tutarı göremezsiniz. Malatyalı hemşehrilerimizin yapması gereken tek şey, vergi ve yasal kesintiler düşüldükten sonra 32. günün şafağında eline tam olarak ne geçeceğini sormaktır. İşin sırrı bu net rakamlarda yatıyor.

Malatya İçin 500 Bin TL Getiri Tablosu

Piyasadaki yarış Malatyalı tasarruf sahiplerine yarıyor. En yüksek kâr payını sunan Türkiye Finans, 500 bin lira için net 15.684 TL ödüyor. Akbank müşterilerine 15.008 TL sağlarken, Türk Ticaret Bankası 14.963 TL ile rekabete ortak oluyor. Katılım bankacılığını tercih eden Malatyalılar için Vakıf Katılım 14.484 TL veriyor. QNB ve Yapı Kredi'de oranlar yüzde 43,5 seviyesinde olup ay sonu kasaya net 14.056 TL giriyor. Telefondan anında hesap açarak şube masraflarından kaçınan Malatyalılar, alın terlerini çok daha kârlı şekilde büyütebiliyor.