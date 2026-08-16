Müzayede kapsamında sunulan imkânlar, ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Müzayede Detayları ve Açık Artırma Takvimi

Toplam 2,9 milyar TL’yi aşan muhammen bedelle düzenlenecek dev satışta konut oturumları 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak.

Fiziki Katılım Noktaları: Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu.

Toki̇’den 51 Ilde Dev Müzayede Gözler Malatya Beydağı’ndaki O Daireye Çevrildi (1)

Dijital Katılım (Son Gün): Müzayedeye online ortamda teklif vermek isteyenlerin 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30’a kadar muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bilgi Hattı: Detaylı şartnameye www.toki.gov.tr adresi ve 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Toki̇’den 51 Ilde Dev Müzayede Gözler Malatya Beydağı’ndaki O Daireye Çevrildi (2) Malatyahaber

Battalgazi’deki Hemen Teslim Dairenin Şartları

TOKİ'nin 41 ilde satışa sunduğu 235 konutluk listede Malatya’ya yalnızca 1 adet daire kontenjanı ayrıldı. Malatya Battalgazi Beydağı Kentsel Dönüşüm 1. Bölge’de yer alan 3+1 niteliğindeki konut, hemen teslim avantajıyla açık artırmaya çıkıyor.

Gayrimenkul Konumu: Battalgazi (Ada: 6187, Parsel: 1, Blok: 26B, Kat: 7, Daire: 16)

Kullanım Alanı: Brüt 115,3 m² / Net 84,38 m²

Toki̇’den 51 Ilde Dev Müzayede Gözler Malatya Beydağı’ndaki O Daireye Çevrildi (3) Malatyahaber

Satış Fiyatı: 4.497.945 TL (KDV Hariç - %1 KDV)

Malatya’da Kuşak Yolu yıllardır bitmiyor: Hedef yine değişti
Malatya’da Kuşak Yolu yıllardır bitmiyor: Hedef yine değişti
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Finansman Modeli: %25 peşinat, kalan tutar için 120 ay vade (ÜFE endeksli)

Aracılık Eden Banka: T. Halk Bankası A.Ş. Beydağı Şubesi

Muhabir: Türkan Yıldız Kaya