Malatya’da ulaşım denildiğinde yıllardır değişmeyen başlıklardan biri çevre yolu. Kentin artan nüfusu ve araç yoğunluğu karşısında alternatif güzergahların yetersiz kalması, özellikle belirli kavşaklarda trafik sorununu kronik hale getirirken, çözüm olarak gösterilen projeler ise bir türlü tamamlanamadı.

Yıllardır Devam Eden Ulaşım Projelerinde Son Durum

Yıllar içerisinde farklı belediye başkanları döneminde çevre yolu ve bağlantıları için çeşitli tarihler gündeme geldi. Her yeni dönemde çalışmaların hızlandığı, projenin tamamlanma aşamasına geldiği ya da kısa süre içerisinde vatandaşın hizmetine sunulacağı yönünde açıklamalar yapıldı.

Fakat Malatyalının bugün geldiği noktada sorduğu soru oldukça basit: Bu yol ne zaman tamamen bitecek?

Çünkü vatandaş artık yeni bir etap, yeni bir asfalt serimi ya da geçici trafik düzenlemesinden ziyade, yıllardır beklenen ulaşım ağının eksiksiz şekilde tamamlanmasını istiyor.

Başkan Er’in Açıklaması Yeniden Aynı Tartışmayı Gündeme Getirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Kuşak Yolu’nun ikinci etabında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yolun ulaşım açısından sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Başkan Er, ikinci etabın ilk kısmının Kayısı Festivali öncesinde trafiğe açıldığını belirterek, “Özellikle Çöşnük Kavşağı’nda oluşan araç yığılmasını azaltmak amacıyla bu yolu, Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı öncesinde hizmete sunduk” dedi.

Açıklamada yolun 30 metre genişliğinde ve 2x3 şerit olarak planlandığı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiği belirtildi.

Yolun belirli bir bölümünün trafiğe açılması ulaşım açısından yeni bir alternatif oluştururken, projenin tamamının ne zaman bitirileceği sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Malatyalının yıllardır beklediği büyük ulaşım projelerinin tamamının ne zaman biteceği sorusu hala ortada duruyor.

Her dönem “bitiyor” denildi, ancak vatandaş hala bekliyor

Malatya’da çevre yolu ve kuşak yollarıyla ilgili tartışmanın temelinde de bu bulunuyor.

Malatya’da farklı dönemlerde görev yapan yöneticilerin gündeminde yer alan çevre yolu ve kuşak yollarında çalışmalar etaplar halinde sürdü.

Her defasında vatandaşın karşısına “çalışmalar hızlandı”, “sona gelindi”, “tamamlanmak üzere” gibi ifadelerle çıkıldı.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen Malatya'nın ulaşım sorunu tamamen çözülebilmiş değil.

Üstelik kent, 6 Şubat depremlerinin ardından çok büyük bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Yeni konut alanları, ticaret merkezleri ve gelişen yerleşim bölgeleriyle birlikte ulaşım ihtiyacı daha da büyüyor.

Malatya’da ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, kentte asıl merak edilen konu ise değişmiyor: Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ile bağlantıları ne zaman tamamen tamamlanacak?