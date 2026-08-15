Olay, gece saat 01.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 4 kişilik ailenin küçük çocuğu, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek gölete düştü.



Çocuğun suya düştüğünü gören diğer aile bireyleri, küçük çocuğu kurtarmak amacıyla hemen gölete girdi. Ancak aile üyeleri de kısa sürede suda batıp çıkmaya başlayarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredekiler Yardım İçin Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hızla müdahale edilerek aile üyeleri sudan çıkarıldı. Bu sırada kurtarma çalışmalarına katılan 2 vatandaş da boğulma tehlikesi atlattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.