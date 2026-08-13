Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, konutların yapımında çalışan 8 işçi, çalışmalarının karşılığında hak ettikleri ücretleri alamadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi. İşçiler, taleplerini duyurmak amacıyla inşaatında çalıştıkları konutlardan birinin çatısına çıkarak eylem başlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çatıdaki işçilerle iletişim kurarak aşağı inmeleri için ikna çalışmalarına başladı. İşçiler ise konutların yapımını üstlenen firmadan alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek, ücretleri ödenene kadar çatıdan inmeyeceklerini söyledi.

İtfaiye Önlem Aldı

Eylemin devam etmesi üzerine itfaiye ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, herhangi bir olumsuzluğa karşı şişme atlama yatağını açarak hazır beklemeye başladı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu eylemde polislerin uzun süren ikna çalışması sonrası işçiler sorunsuz bir şekilde aşağı indirildi.