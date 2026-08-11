Acı olay, Arapgir ilçesine bağlı Kozluk Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas’ın Divriği ilçesinden Arapgir’e akraba veya yakın ziyaretine gelen Cemal Sedef (66), sıcak havanın etkisiyle serinlemek üzere çaya girdi. Bir süre suda kalan Sedef, gözden kaybolarak çırpınmaya başladı.

Alman Turist ve Çevredekiler Sudan Çıkardı

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden yardıma koştu. Bu sırada bölgede tatil yaptığı öğrenilen Alman uyruklu bir turist de tereddüt etmeden suya girerek yaşlı adamın karaya çıkarılmasına destek verdi.

Vatandaşların ve turistin ortak çabasıyla sudan çıkarılan Cemal Sedef için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arapgir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sedef’in durumunun kritik olduğu belirlendi. Durumunun ağırlaşması üzerine zaman kaybetmemek adına ambulans helikopter talep edildi.

Ambulans helikopterle Malatya’daki tam teşekküllü hastaneye sevk edilen 66 yaşındaki adam, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Cemal Sedef’in cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi ve işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas’ın Divriği ilçesine gönderildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.