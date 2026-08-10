Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. idaresindeki 44 ADH 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tütün tarlasına devrildi.



Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü D.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ç. ve N.A.Ç. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.