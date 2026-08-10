Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma birimlerinin 2026 yılının ilk 7 ayını kapsayan güvenlik ve asayiş çalışma verilerini kamuoyuyla paylaştı. 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak hazırlanan raporda, uyuşturucu ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların çarpıcı bilançosu dikkat çekti.

Operasyon Sayısı Bini Aşarken Tutuklamalar Arttı

Yayınlanan resmi verilere göre; 2026 yılının temmuz ayı itibarıyla Malatya genelinde narkotik suçlara yönelik toplam bin 374 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında bin 804 şahıs gözaltına alınırken, 343 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında; operasyon sayısında yüzde 0,6’lık hafif bir azalma görülmesine rağmen, güvenlik güçlerinin kararlı takibi sonucu gözaltı sayısında yüzde 11,5, tutuklu sayısında ise yüzde 6,8’lik artış sağlandı.

Sentetik Maddelerde Korkutan Sıçrama yüzde 865’lik Rekor!

Valilik raporunda en dikkat çeken ve kentteki uyuşturucu tehdidinin boyutunu ortaya koyan veri ise sentetik uyuşturucu türlerindeki rekor artışlar oldu.

2025 verileriyle yapılan karşılaştırmada, sokaklarda zehir tacirlerine darbe vuran ekiplerin ele geçirdiği Sentetik Kannabinoid miktarında yüzde 865 gibi devasa bir artış kayıtlara geçti.

Bununla birlikte;

Sentetik Ecza: Ele geçirilen miktar yüzde 145 artarak 499 bin 125 adet (yaklaşık yarım milyon) seviyesine ulaştı.

Ele geçirilen miktar yüzde 145 artarak seviyesine ulaştı. Ecstasy: Ele geçirilme oranı yüzde 187 arttı.

Ele geçirilme oranı arttı. Esrar: Geçen yıla göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi.

Geçen yıla göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi. Metamfetamin: Ele geçirilen miktar yüzde 4,1 oranında azaldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddelerin Tam Bilançosu

Malatya il genelinde Emniyet ve Jandarma narkotik ekiplerince yürütülen 7 aylık saha çalışmalarında ele geçirilen zehir maddelerinin tam dökümü şu şekilde açıklandı:

499 bin 125 adet Sentetik Ecza

Sentetik Ecza 23 bin 723 gram Metamfetamin

Metamfetamin 16 bin 841 gram Esrar

Esrar 16 bin 327 gram Sentetik Kannabinoid

Sentetik Kannabinoid 8 bin 339 gram Sentetik Kannabinoid Hammaddesi

Sentetik Kannabinoid Hammaddesi 2 bin 569 adet Ecstasy

Ecstasy 492 kök Kenevir

Kenevir 126 gram Kokain

Kokain 34 gram Skunk

Skunk 6 adet Captagon

Captagon 2 gram Afyon Sakızı

Malatya Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, gençleri uyuşturucu batağından korumak amacıyla Emniyet ve Jandarma birimlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonel çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.