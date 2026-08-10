Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Ağustos Pazartesi gününe ait hava tahmin verilerine göre, Malatya ve çevresinde sıcak ve az bulutlu hava etkili olmaya devam ediyor. İl genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken, ilçeler arasında 5 dereceye varan belirgin sıcaklık farkları dikkat çekiyor.

Zirvede 38 Derece İle Yazıhan Var

Pazartesi gününün en sıcak adresi Yazıhan ilçesi olacak. Termometrelerin gün içerisinde 38°C’ye kadar tırmanacağı Yazıhan’ı, 37°C sıcaklık beklentisiyle Doğanyol ve Kale takip ediyor. Darende’de ise hava sıcaklığının 36°C seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Merkez İlçelerde Sıcaklık 35 Derece Bandında

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezi ve çevresinde de kavurucu sıcaklar hissedilecek. Malatya Merkez, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Pütürge ilçelerinde günün en yüksek sıcaklığı 35°C olarak ölçülecek. Bu ilçelerde gece ve sabah saatlerinde en düşük sıcaklıklar ise 18°C ile 21°C arasında seyredecek.

En Serin Noktalar Arapgir, Arguvan ve Kuluncak

Sıcak havanın yanı sıra gökyüzünün az bulutlu olacağı Arapgir, Arguvan ve Kuluncak ilçeleri, 33°C ile günün görece en serin noktaları olarak öne çıkıyor. Doğanşehir, Hekimhan ve Balaban’da ise en yüksek sıcaklığın 34°C olması bekleniyor.

10 Ağustos Malatya İlçe İlçe Sıcaklık Listesi

Yazıhan: Sıcak / En Düşük: 22°C – En Yüksek: 38°C

Sıcak / En Düşük: 22°C – En Yüksek: Doğanyol: Sıcak / En Düşük: 24°C – En Yüksek: 37°C

Sıcak / En Düşük: 24°C – En Yüksek: Kale: Sıcak / En Düşük: 23°C – En Yüksek: 37°C

Sıcak / En Düşük: 23°C – En Yüksek: Darende: Sıcak / En Düşük: 16°C – En Yüksek: 36°C

Sıcak / En Düşük: 16°C – En Yüksek: Malatya Merkez: Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: Battalgazi: Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: Yeşilyurt: Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: Akçadağ: Sıcak / En Düşük: 18°C – En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 18°C – En Yüksek: Pütürge: Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 21°C – En Yüksek: Doğanşehir: Az Bulutlu / En Düşük: 15°C – En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu / En Düşük: 15°C – En Yüksek: Hekimhan: Az Bulutlu / En Düşük: 19°C – En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu / En Düşük: 19°C – En Yüksek: Balaban: Az Bulutlu / En Düşük: 15°C – En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu / En Düşük: 15°C – En Yüksek: Arapgir: Az Bulutlu / En Düşük: 22°C – En Yüksek: 33°C

Az Bulutlu / En Düşük: 22°C – En Yüksek: Arguvan: Az Bulutlu / En Düşük: 22°C – En Yüksek: 33°C

Az Bulutlu / En Düşük: 22°C – En Yüksek: Kuluncak: Az Bulutlu / En Düşük: 14°C – En Yüksek: 33°C