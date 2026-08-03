Malatya’da şehir içi ve ilçeler arası toplu taşıma ücretlerinde yeni dönem başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda güncellenen ilçe minibüs tarifeleri uygulamaya konuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle iş, eğitim, sağlık ve resmi işlemler için ilçe merkezlerinden Malatya kent merkezine düzenli seyahat eden vatandaşların ulaşım maliyetleri önemli ölçüde arttı.

Güncellenen listede Arapgir-Malatya hattı 310 TL sivil bilet fiyatıyla en yüksek ücretli güzergâh olurken, en uygun ulaşım imkânı ise 100 TL ile Yazıhan hattında kaldı.

En Pahalı Güzergâh Arapgir, En Uygunu Yazıhan

Yeni tarifeye göre merkeze mesafe olarak daha yakın olan ilçelerde sivil yolcu ücretleri makul seviyelerde tutulurken, uzak ilçelerde rakamlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Yakın ilçelerde Akçadağ-Malatya sivil yolcu ücreti 105 TL, Yazıhan-Malatya 100 TL ve Kale-Malatya hattı 115 TL olarak belirlendi.

Mesafe arttıkça tarifeler de yükseldi. Uzak ilçelerden Arapgir 310 TL, Doğanyol 300 TL ve Kuluncak 290 TL sivil bilet fiyatıyla hiyerarşinin üst sıralarında yer aldı.

Öğrenci Tarifeleri de Yeniden Düzenlendi

Gelen zamla birlikte eğitim-öğretim dönemi ve günlük seyahatler için öğrencilere uygulanan indirimli tarifeler de baştan sona güncellendi.

Yeni listede en yüksek öğrenci bileti 230 TL ile Arapgir-Malatya hattında uygulanacak. Doğanyol-Malatya öğrenci ücreti 225 TL, Kuluncak-Malatya ise 215 TL olarak belirlendi. En düşük öğrenci ücreti ise 75 TL ile Akçadağ ve Yazıhan hatlarında kaldı.

İlçe İlçe Güncel Minibüs Fiyat Listesi (Sivil / Öğrenci)

Ulaşım Dairesi kararınca uygulamaya giren 11 ilçenin eksiksiz sivil ve öğrenci ücret tarifesi şu şekildedir:

Akçadağ – Malatya: Sivil 105 TL / Öğrenci 75 TL

Sivil / Öğrenci Arapgir – Malatya: Sivil 310 TL / Öğrenci 230 TL

Sivil / Öğrenci Arguvan – Malatya: Sivil 195 TL / Öğrenci 145 TL

Sivil / Öğrenci Darende – Malatya: Sivil 265 TL / Öğrenci 195 TL

Sivil / Öğrenci Doğanşehir – Malatya: Sivil 165 TL / Öğrenci 125 TL

Sivil / Öğrenci Doğanyol – Malatya: Sivil 300 TL / Öğrenci 225 TL

Sivil / Öğrenci Hekimhan – Malatya: Sivil 230 TL / Öğrenci 170 TL

Sivil / Öğrenci Kale – Malatya: Sivil 115 TL / Öğrenci 85 TL

Sivil / Öğrenci Kuluncak – Malatya: Sivil 290 TL / Öğrenci 215 TL

Sivil / Öğrenci Pütürge – Malatya: Sivil 245 TL / Öğrenci 185 TL

Sivil / Öğrenci Yazıhan – Malatya: Sivil 100 TL / Öğrenci 75 TL

Vatandaşın Cebini Zorlayacak Gidiş-Dönüş Maliyet Listesi

Günün aynı saatinde gidip dönmek zorunda kalan sivil bir vatandaş için hesaplanan çift yönlü yolculuk giderleri, özellikle uzak ilçelerde 600 TL sınırını aştı. İlçelere göre gidiş-dönüş toplam ulaşım bütçeleri şu şekildedir:

Arapgir – Malatya: Gidiş-Dönüş 620 TL

Gidiş-Dönüş Doğanyol – Malatya: Gidiş-Dönüş 600 TL

Gidiş-Dönüş Kuluncak – Malatya: Gidiş-Dönüş 580 TL

Gidiş-Dönüş Darende – Malatya: Gidiş-Dönüş 530 TL

Gidiş-Dönüş Pütürge – Malatya: Gidiş-Dönüş 490 TL

Gidiş-Dönüş Hekimhan – Malatya: Gidiş-Dönüş 460 TL

Gidiş-Dönüş Arguvan – Malatya: Gidiş-Dönüş 390 TL

Gidiş-Dönüş Doğanşehir – Malatya: Gidiş-Dönüş 330 TL

Gidiş-Dönüş Kale – Malatya: Gidiş-Dönüş 230 TL

Gidiş-Dönüş Akçadağ – Malatya: Gidiş-Dönüş 210 TL

Gidiş-Dönüş Yazıhan – Malatya: Gidiş-Dönüş 200 TL

Yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde yerel halk, esnaf ve öğrenciler üzerindeki bütçe etkilerinin daha net görülmesi bekleniyor.