Başvurular e-Devlet üzerinden erişilebilen Kariyer Kapısı aracılığıyla alınmaya başlandı. Peki Malatya için hangi ilçede kaç kontenjan ayrıldı, başvuru şartları neler ve süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

Adayların hak kaybı yaşamaması için başvuru takvimine son derece dikkat etmesi gerekiyor:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2026

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2026 (Saat 23.59)

Başvuru Kanalı: Sadece Kariyer Kapısı ([https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)) üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Kritik Ulaşım ve Onay Uyarısı: Başvurunuzu tamamladıktan sonra sistemdeki "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresini gördüğünüzden emin olun. Ayrıca adayların "Aday Başvuru Bilgileri" formunu çıktı alarak saklamaları gerekiyor.

Malatya Kadro Dağılımı ve İlçe Kontenjanları

Bakanlığın yayımladığı Özel Nitelikler Tablosu’na göre Malatya merkez ve ilçelerine ayrılan pozisyon detayları şu şekilde:

1. Ziraat Mühendisi Kontenjanları (Malatya)

Arapgir: 2 Kontenjan

Arguvan: 3 Kontenjan

Darende: 2 Kontenjan

Doğanyol: 1 Kontenjan

Hekimhan: 2 Kontenjan

Kuluncak: 2 Kontenjan

Pütürge: 2 Kontenjan

2. Veteriner Hekim Kontenjanları (Malatya)

Arapgir: 2 Kontenjan

Arguvan: 3 Kontenjan

Doğanşehir: 1 Kontenjan

Doğanyol: 1 Kontenjan

Hekimhan: 2 Kontenjan

Kuluncak: 1 Kontenjan

Pütürge: 2 Kontenjan

Yazıhan: 2 Kontenjan

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Silahlı): 2 Kontenjan

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar ve Puan Sınırı

Alımlarda adayların KPSS puan türleri ve belirli genel şartları taşıyor olmaları gerekiyor:

KPSS Taban Puanı: Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 puanı esas alınacak olup ilgili puan türünden en az 50 puan alma şartı aranıyor.

Tercih Sınırı: Adaylar en fazla 20 (yirmi) tercih yapabilir. 20'den fazla tercih yapan ya da yanlış bilgilendirmede bulunan adayların başvuruları doğrudan geçersiz sayılacak.

Vatandaşlık Durumu: Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (Bulgaristan'dan mecburi göç eden Türk soylular dahil) başvuru yapabilir. Mavi kart sahipleri veya yabancı uyruklular başvuramayacak.

1 Yıl Bekleme Şartı: 4/B sözleşmeli pozisyonlarda çalışırken sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması şart (istisnalar hariç).

Güvenlik Soruşturması: Yerleştirilen tüm adaylar hakkında 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yürütülecek.

Unutmayın: SGK'dan yaşlılık veya emeklilik aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş kişilerin ataması yapılmayacak. Ayrıca KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin de başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.