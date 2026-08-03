Malatya'nın Arapgir ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan husumet, caddede meydan kavgasına dönüştü. Sopalı ve yumruklu kavgada yaralanan çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Caddesi Savaş Alanına Döndü

Edinilen bilgilere göre olay, Arapgir ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen mevsimlik işçi grupları arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavga nedeniyle cadde adeta savaş alanına döndü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler Geniş Güvenlik Önlemi Aldı

Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kavga daha da büyümeden sonlandırıldı. Kavgada yaralanan işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede ve hastane çevresinde yeni bir gerginlik yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.