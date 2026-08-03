Malatya’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ kara yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’da kayısı hasadında çalıştıktan sonra Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıkan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden 44 KG 111 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs TIR’ın altına girdi.

Minibüs Sürücüsü Araç İçerisinde Sıkıştı

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

3'ü Ağır 19 Yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ekibi sevk edildi. 3'ü ağır 19 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma ve trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.