Duruş Dergisi’ne özel söyleşide bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kenti yeniden planlarken sadece binaları yenilemediklerini, ulaşım akslarında da kalıcı çözümler ürettiklerini belirtmişti. Malatya'yı tek merkezli yapıdan kurtarma hedefi doğrultusunda, şehrin simge caddelerinde esnetme ve genişletme adımları bir bir hayata geçirildi.

Fuzuli Caddesi’nde Ağaçlar ve Direkler Deplase Edildi

Eski yapısında tek gidiş ve tek geliş şerit olarak hizmet veren Fuzuli Caddesi’nin mevcut durumuyla devam etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Sami Er, süreci şehir adına bir fırsata dönüştürdüklerini ifade etmişti. Caddede yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında ağaçlar ve elektrik direkleri deplase edilerek başka alanlara taşındı. Tamamlanan projeyle birlikte cadde; ortasında refüjün yer aldığı, iki gidiş ve iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli modern bir bulvar haline getirildi.

İnönü Caddeleri 30 Metre Genişliğe Ulaşacak

Kent merkezindeki ulaşım ağını rahatlatmayı amaçlayan genişletme projeleri Fuzuli Caddesi ile sınırlı kalmayacak. Şehir içi ulaşımın ana arterlerinden biri olan Kışla Caddesi genişletildi. İnönü Caddesi de planlama dahilinde 30 metre genişliğe çıkarılacak. Sıradan binalar yapmak yerine yeni bir şehir planlaması hayata geçirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Sami Er, Fuzuli Caddesi'nin yeni düzenlemesiyle bambaşka bir görünüme kavuşacağını bildirdi.

Kernek Parkı 35 Dönüme Çıkarılıyor

Ulaşım akslarındaki esnetme adımlarının yanı sıra çevre ve sosyal alan projeleri de eş zamanlı yürütülüyor. Kernek bölgesinde yer alan park alanında kamulaştırma süreçlerinin tamamlandığını aktaran Er, mevcut 6-7 dönümlük park alanının 35 dönüme çıkarılacağını duyurmuştu. Finansman sağlanması durumunda Kernek’ten Çamlık bölgesine kadar uzanacak bir teleferik hattının da şehre kazandırılması hedefleniyor.