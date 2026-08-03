Kamu sektörünün en prestijli kariyer fırsatlarından biri olan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için beklenen ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Sayıştay Başkanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 25 denetçi yardımcısı adayı alacağını açıkladı. Türkiye genelindeki tüm adayları kapsayan bu kritik ilan, Malatya’da kariyer hedefleyen adaylar için de büyük bir fırsat sunuyor.

Adaylar; eleme, yazılı ve mülakat olmak üzere üç aşamalı zorlu bir sınav sürecinden geçecek.

Başvurular ÖSYM Üzerinden Alınacak

Türkiye genelinden başvuruların kabul edileceği sınav için süreç Eylül ayında başlıyor. Denetçi yardımcısı adaylığı sınavı için başvurular 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süre içinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 24 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Malatya’daki adaylar başvurularını sistem üzerinden kolayca yapabilecek. Başvurular şu kanallar aracılığıyla tamamlanabilecek:

ÖSYM başvuru merkezleri

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr)

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Sınav Takvimi ve Aşamaları

Sınava katılacak adayların takip etmesi gereken 3 aşamalı takvim ve detaylar şu şekildedir:

Eleme Sınavı: 31 Ekim 2026 (Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacaktır.)

31 Ekim 2026 (Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacaktır.) Yazılı Sınav (1. Oturum): 26 Aralık 2026 Cumartesi (Eleme sınavını geçen adaylar için)

26 Aralık 2026 Cumartesi (Eleme sınavını geçen adaylar için) Yazılı Sınav (2. Oturum): 27 Aralık 2026 Pazar (Eleme sınavını geçen adaylar için)

27 Aralık 2026 Pazar (Eleme sınavını geçen adaylar için) Mülakat: İlerleyen tarihte duyurulacak (Sayıştay resmi web sitesinden ilan edilecektir.)

Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar mülakat aşamasına davet edilecek. Mülakat tarihi, yeri ve başarılı olan adayların listesi Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.