Dünya kuru kayısı üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan Malatya'da kayısı hasadında son dönemece girildi. Ancak Akçadağ ilçesinde uygulanan sıra dışı bir yöntem, ezberleri bozacak bir tablonun ortaya çıkmasını sağladı. Bölgede son yıllarda sıkça yaşanan ve rekolteyi ciddi şekilde etkileyen zirai don olaylarına karşı üreticilerin geliştirdiği "kış aşısı" yöntemi, meyvenin gelişim periyodunu tamamen değiştirdi.

Aynı Bahçede İki Farklı Mevsim Yan Yana

Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde üreticiler, iklim şartlarının getirdiği zirai don riskine karşı alternatif çözümler üzerinde yürüttükleri çalışmalarda önemli bir aşamaya kaydetti. Uygulanan "kış aşısı" tekniği sayesinde kayısı ağaçlarının gelişim süresi uzatıldı.

Genel kayısı hasadının tamamlanmak üzere olduğu bugünlerde, çalışmanın yapıldığı bahçede bir yanda toplanmayı bekleyen olgunlaşmış kayısılar, diğer yanda ise yeniden sürgün vererek oluşan yeşil çağlalar aynı anda görüntülendi. Yöntemle meyvenin olgunlaşma sürecinin yaklaşık iki ay geciktirilerek, hasadın ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Üretici Cengiz Duran "İlk Denemeden Olumlu Sonuç Aldık"

Çalışmanın uygulandığı bahçenin sahibi amcasının geliştirdiği yöntemi ve ilk verileri değerlendiren üretici Cengiz Duran, kış aşısının bölge tarımı için önemine dikkat çekti. Duran, süreci şu sözlerle aktardı:

"Kayısı bahçelerinde hasatta sona gelindi. Amcamın geliştirdiği kış aşısı yöntemiyle şu an ağaçlarda yeniden çağla oluştu. Hedefimiz kayısının ekim ayının ilk haftasında olgunlaşması. Bölgemizde her yıl zirai don nedeniyle ciddi zararlar yaşanıyor. Meyvenin geç dönemde gelişmesiyle çiçek ve tomurcukların dondan etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. İlk uygulamamızda olumlu sonuç aldık. Çalışmayı daha da geliştirerek daha fazla ağaçta uygulamayı planlıyoruz. Beklediğimiz sonucu almaya devam edersek ilerleyen süreçte tüm bahçelerde bu yöntemi kullanmayı hedefliyoruz."

Zirai Don Riskine Karşı Güçlü Bir Alternatif

Meyvenin gelişim sürecini geç döneme yayarak çiçek ve tomurcukların dondan zarar görmesini engellemeyi amaçlayan kış aşısı, ilk denemedeki başarısıyla dikkat çekiyor. Uygulamanın geliştirilerek ilerleyen süreçte tüm bahçelere yaygınlaştırılması ve zirai dona karşı kalıcı bir alternatif oluşturması planlanıyor.