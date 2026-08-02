Sarraflar Çarşısı ve yerel piyasalarda yatırımlarını değerlendirmek veya takı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar için Malatya Kuyumcular Odasının tavsiye edilen güncel alış-satış fiyatları netleşti. Açıklanan son ekran verilerine göre 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 5.910 TL, Ata Lira ise 42.090 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Malatya'daki kuyumcularda işlem gören güncel serbest piyasa rakamları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5: Alış 98.100 TL / Satış 102.300 TL

Ata Lira: Alış 40.360 TL / Satış 42.090 TL

Liralık Altın: Alış 39.240 TL / Satış 40.920 TL

Yarım Altın: Alış 19.620 TL / Satış 20.460 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.810 TL / Satış 10.230 TL

14 Ayar: Alış 3.430 TL / Satış —

22 Ayar Bilezik: Alış 5.550 TL / Satış 5.910 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.080 TL / Satış 6.250 TL