Son dönemde hem birikim yapmak isteyen vatandaşların hem de altın alım satımı yapmayı planlayan yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda, altın çeşitlerine göre rakamlar netlik kazandı. Kentteki serbest piyasada çeyrek altından bileziğe, ata liradan gram altına kadar tüm kalemlerde alış ve satış tablosu güncellendi.

İşte Malatya'da Güncel Altın Fiyatları

Malatya'daki kuyumcularda işlem gören güncel serbest piyasa rakamları şu şekilde listelendi:

Cumhuriyet 2.5: Alış 98.200 TL, Satış 102.500 TL

Ata Lira: Alış 40.400 TL, Satış 42.170 TL

Liralık Altın: Alış 39.280 TL, Satış 41.000 TL

Yarım Altın: Alış 19.640 TL, Satış 20.500 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.820 TL, Satış 10.250 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.440 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.550 TL, Satış 5.930 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.090 TL, Satış 6.270 TL