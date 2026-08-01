Olay, Akçadağ ilçesi Develi Karayolu üzerindeki Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik Önal idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Şefik Önal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Önal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.