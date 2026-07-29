Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı döneminde Türk voleybolunun uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiği süreçte görev yapan Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ, spor idareciliğindeki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Hem voleybolda hem de futbol branşında idari görevler üstlenen deneyimli yönetici, uluslararası spor organizasyonlarında da Türkiye’yi temsil ediyor.

Sahadan Yönetim Koltuğuna Uzanan Kariyeri

4 Şubat 1963 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Mehmet Akif Üstündağ, spor idareciliği kariyerini Ankara ve İstanbul merkezli olarak sürdürüyor. 1980-1988 yılları arasında aktif voleybol oynayan Üstündağ, sporculuk döneminde Galatasaray, Muhafızgücü, Köy Hizmetleri, TMO ve Petrol Ofisi gibi kulüplerin formasını giydi.

Sporculuk kariyerinin ardından teknik ve idari kadrolara geçen Üstündağ; 1996-1997 sezonunda Emlak Bankası’nda menajerlik, 1997-1998 sezonunda ise Petrol Ofisi’nde 1. Lig antrenörlüğü görevlerinde bulundu.

Sporun Her Alanında Önemli Görevler Üstlendi

Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun yanı sıra Türk futbolunda da idari sorumluluklar üstlendi. Kariyeri boyunca yürüttüğü başlıca görevler şu şekilde:

• Petrol Ofisi Spor Kulübü'nde Genel Kaptanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği (1987-1995)

• Malatyaspor'da Futbol Branşı Asbaşkanlığı (1995-1996)

• Türk Telekom Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik (1999-2011)

• Türk Telekom Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik (1999-2011)

• Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde üst düzey yöneticilik (2011 – 2012)

• Türkiye Voleybol Federesyonu (TVF) Başkanlığı (2016 – devam ediyor)

Mehmet Akif Üstündağ Dönemi ve Tarihi Başarılar

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı döneminde Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleyboluna altın çağını yaşatan isimlerin başında yer aldı. Bu süreçte hem kadın hem de erkek milli takımları uluslararası alanda tarihi başarılara imza attı.

Kadın Voleybolunda Zirve ve 2026 VNL Şampiyonluğu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu dönemde sergilediği performansla Türk spor tarihine geçti:

2023 FIVB Milletler Ligi (VNL) Şampiyonluğu ile dünya sahnesinde ivme kazandı.

2023 Avrupa Şampiyonluğu ile kıtanın en büyüğü oldu.

İlk kez FIVB Dünya Sıralaması'nda 1 numaraya yükselerek zirveye yerleşti.

2026 FIVB Milletler Ligi Finali’nde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden "Filenin Sultanları", organizasyondaki ikinci VNL altın madalyasını kazanarak başarısını taçlandırdı.

Erkek Voleybolunda Çıkış Dönemi

Federasyon yönetimi, yatırımlarını yalnızca kadın voleyboluyla sınırlı tutmayıp erkek voleyboluna da büyük önem verdi. Altyapı yatırımları ve kulüplerle yürütülen planlı çalışmalar sayesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde etti ve uluslararası alandaki rekabet gücünü artırdı.

Uluslararası Arenada Önemli Görev

Üstündağ'ın Türkiye'deki yönetim başarısı uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti. Kasım 2024'te, dünya voleybolunun en üst yönetim organı olan Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) bünyesindeki FIVB Voleybol Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akif Üstündağ'ın bu görevi 2028 yılına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Melissa Vargas’ı Malatya’ya Üstündağ Getirmişti

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 10 Ekim 2023 tarihinde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Melissa Vargas’ı memleketi Malatya’ya getirmişti. Vargas’ı Türk voleyboluna kazandıran Üstündağ’a duyduğu vefa ve sevgiyle her fırsatta "Ben de Malatyalıyım" diyen Vargas, sürücü belgesini de Malatya'dan alarak bu bağını pekiştirmişti. Deprem sonrası kente moral veren bu anlamlı ziyarette Malatyalıların yoğun ilgisiyle karşılanan milli voleybolcu, o dönem hem sürücü belgesini Malatya'dan alması hem de kazandırılan başarılarla kamuoyunda geniş yer bulmuştu.