Akdeniz ve Osmanlı'dan miras kalan ortak yeme içme kültürü, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir tartışmaya zemin hazırladı. Rize ile Artvin yöresine özgü olduğu bilinen Laz böreği, Yunan medyasında ülkenin kendi geleneksel tatlısı olarak tanıtıldı. Mutfaklarındaki benzerliklerle sık sık gündeme gelen iki ülke, bu kez Karadeniz'in meşhur lezzeti yüzünden karşı karşıya geldi.

Geleneksel Türk tatlısı, sınırın ötesinde "Galaktoboureko" adıyla rağbet görüyor. İsim yapısı incelendiğinde, kelimenin Yunancada süt anlamına gelen "galakto" ile "boureko" yani börek sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetildiği anlaşılıyor. Yunan yayın organları, türettikleri bu isimle servis ettikleri ürünü kendi mutfaklarının vazgeçilmez bir parçası gibi sahipleniyor.

Yunanistan'da geniş kitlelere ulaşan popüler bir haber platformu, yayınladığı içerikte tartışılan tatlıyı okuyucularına övgüyle aktardı. Yapılan yayında, "Yunan mutfağının en sevilen tatlıları arasında gösterilen galaktoboureko, çıtır yufka katmanlarının arasındaki yoğun sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbetiyle öne çıkıyor. Yapımı zor olarak bilinen geleneksel tatlı, doğru adımlar izlendiğinde evde de hazırlanabiliyor." ifadelerine yer verildi.

SELANİK MUTFAĞININ PARÇASI GÖSTERİLDİ

Ülke basını, Karadeniz'e özgü tatlının doğrudan Selanik şehrine ait zengin mutfak kültürünün ayrılmaz bir temsilcisi olduğunu savundu. Gelenekselleşmiş lezzetlerin sayıldığı metinde, bölgenin geçmişten gelen gastronomi birikimi anlatılırken pek çok tanıdık tatlı türü peş peşe sıralandı. Haberin devamında komşu ülkedeki okuyuculara şu liste sunuldu:

"Bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, galaktoboureko, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumba gibi birçok tatlı Selanik’in zengin tatlı kültürünün parçaları arasında gösteriliyor."