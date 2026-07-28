İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yunanistan’ın diplomatik ve gizli hamlelerle Türkiye’nin füze ve savunma mühimmatı tedarikini engellediği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. DMM, uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik süreçlerinin kesintisiz şekilde ilerlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM: "Tedarik Süreçleri Sorunsuz ve Kesintisiz İlerliyor"

DMM’nin resmi NSosyal hesabı üzerinden yapılan açıklamada, haberlerin spekülatif bir dezenformasyon faaliyeti olduğu ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayisinde benimsediği yerli ve milli üretim vizyonuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayisi alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşılamaktadır. Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir.

"Asılsız Algı Oluşturmaya Yönelik Spekülasyon"

Açıklamada, üçüncü taraf kaynaklarda ve basında yer alan bu tür haberlerin kamuoyunu manipüle etme amacı taşıdığı belirtilerek, vatandaşların yalnızca yetkili makamları dikkate alması gerektiği kaydedildi:

Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.