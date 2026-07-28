Malatya'da 28 Temmuz tarihi itibarıyla ezan vakitleri netleşti. Günün ilk ibadet vakti olan imsak saat 03:39'da girerken, güneş 05:18'de doğuyor. Öğle ezanının 12:40'ta, ikindi ezanının ise 16:30'da okunacağı bildirildi. Günün tamamlandığı akşam ezanı saat 19:48'de, yatsı ezanı ise 21:20'de okunacak.

Sihir ve Büyünün Dinî Hükmü Nedir?

Öte yandan toplumda sıkça merak edilen sihir ve büyü yapmanın dinî hükmü hakkında önemli değerlendirmeler paylaşıldı. İslâm dininde sihir ve büyü ile uğraşmanın büyük günahlar arasında yer aldığı ve kesin bir dille yasaklandığı vurgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'de sihirle uğraşanların ahirette nasibinin bulunmadığı ve bu tür işlerin şerrinden yalnızca Allah'a sığınılması gerektiği ifade ediliyor.

Şeytan, cinler veya çeşitli nesnelere olağanüstü güçler atfetmenin İslâm'ın tevhid ve tevekkül inancına aykırı olduğuna dikkat çekilirken, bu tür davranışların insanı şirke kadar götürebileceği belirtiliyor. Peygamber Efendimizin de hadislerinde düğüm yapıp üfleyerek sihir yapanların şirke düştüğünü beyan ettiği hatırlatılıyor.

El çabukluğu, göz boyama ve telkin gibi yöntemlerle insanları yanıltma, aldatma veya istismar etmeye yönelik işlemlerin de günah olduğu kaydedilirken, sadece eğlence amacı taşıyan ve sakıncalı ögeler barındırmayan gösterilerin bu kapsamda değerlendirilmediği ifade ediliyor. Müminlerin büyücü veya üfürükçülere itibar etmemesi, olası bir olumsuzluk durumunda ise tıbbi desteğin yanında dualarla Allah'a sığınması gerektiği vurgulanıyor.