Daha önce Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Başkan Er, kentin kırsal yapısını ve saha ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Gastronomide Hedefimiz Yüksek"

Yüzüncü Yıl Kent Parkı içerisinde tamamlanan yeni tesis hakkında detaylı bilgi veren Başkan Er, yapının "Malatya Mutfak Sanatları Merkezi" olarak hizmet vereceğini açıkladı. Şehrin yemek kültürünü hak ettiği noktaya taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Er, açılış ve festival sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir tesis oldu. Buranın bir gastronomi merkezi olmasını istiyoruz. Malatya Mutfak Sanatları ile ilgili bir merkez olacak. Kültür Yolu Festivali ile birlikte Gastronomi Festivalimizi de gerçekleştireceğiz. Malatya’da gastronomiyi çok daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Bu özel merkezin açılışını da ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte yapacağız."

Gençlere Özel İndirim İmkanı

Söz konusu tesisin sadece gastronomi odaklı değil, aynı zamanda gençlerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak bir buluşma noktası olacağını belirten Başkan Er, merkezde hayata geçirilen "Genç Kart" uygulamasıyla gençlerin tesisteki hizmetlerden indirimli yararlanabileceğini kaydetti.

Projede Öne Çıkan Detaylar

Ömür Akkor Katılımı: Tesisin resmi açılışı, ünlü şef Ömür Akkor’un katıldığı özel bir programla yapılacak.

Mutfak Sanatları Merkezi: Yüzüncü Yıl Kent Parkı’ndaki yeni yapı, Malatya’nın zengin mutfak mirasını tanıtacak bir gastronomi üssü olarak çalışacak.

Eş Zamanlı Festival: Proje, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek Gastronomi Festivali ile kentle buluşacak.

Genç Kart Desteği: Tesis bünyesinde uygulanan Genç Kart ile gençlere yönelik özel indirim ve imkanlar sunulacak.