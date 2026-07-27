Malatya’nın zengin ziraat kültürü ve geleneksel lezzetleri, yerel üreticilerin emeğiyle sofralara ulaşmaya devam ediyor. Kentin asırlık mutfak mirasını yaşatan üreticilerden biri olan Adıgüzel çifti, Hekimhan’ın eşsiz doğasında yetişen dutları ilmek ilmek işleyerek şifa kaynağı pekmeze dönüştürüyor. Tamamen doğal yollarla hazırlanan ve katkı maddesi içermeyen bu özel lezzet, sadece Malatya’da değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen taleplerle büyük ilgi topluyor.

Güzelyurt’ta Erken Saatlerde Başlayan Yoğun Mesai

Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde yaşayan Adıgüzel çifti, yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan pekmez mesaisinde sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çalışma yürütüyor. Dutun dalından toplanmasından sofralara ulaşıncaya kadar geçen tüm süreç titizlikle sürdürülüyor.

Güneşte 3 Gün Boyunca Dinlendiriliyor

Pekmez üretiminin ilk aşamasında dutlar silkelenerek toplanıyor ve ezilerek şırası çıkarılıyor. Elde edilen şıra bakır kazanlarda uzun süre kaynatıldıktan sonra doğal yöntemlerle dinlenmeye bırakılıyor. Geçmişte kullanılan toprak mayalama yöntemini sağlık gerekçesiyle tercih etmediklerini belirten Elif Adıgüzel, günümüzde hiçbir katkı maddesi kullanmadan şıranın kendiliğinden durulmasını sağladıklarını ifade etti. Dinlenen şıra daha sonra tepsilere alınarak damlarda yaklaşık üç gün boyunca güneş altında kıvam alıyor. Koyulaşan dut pekmezi son kez tülbentten süzülerek soğutuluyor ve bidonlara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Yıllık Üretim 200 Kilograma Ulaşıyor

Yılda yaklaşık 150 ila 200 kilogram dut pekmezi ürettiklerini dile getiren Elif Adıgüzel, üretimin her aşamasında eşiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu işi eşimle birlikte el ele, sırt sırta yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden tamamen doğal dut pekmezi üretiyoruz. Hem aile ekonomimize katkı sağlıyoruz hem de sağlıklı bir ürünü tüketiciyle buluşturuyoruz" dedi.

Kilogramı 500 TL’den Satışa Sunuluyor

Ürettikleri dut pekmezinin Malatya’nın yanı sıra Türkiye’nin birçok iline gönderildiğini belirten Adıgüzel, yurt dışından talep gelmesi halinde ihracat yapabileceklerini söyledi. Bu yıl dut pekmezinin kilogramını 500 TL’den sattıklarını ifade eden Adıgüzel, "Pekmezimiz tamamen doğal ve katkısızdır. Yiyenlere şifa olsun inşallah" diye konuştu.