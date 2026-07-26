Malatya’da trafiğe kayıtlı binlerce araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödeme döneminde son haftaya girildi. Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri uyarırken, yılın ikinci ödemesi için son tarihin 31 Temmuz Cuma olduğu açıklandı. Sürücülerin gecikme faiziyle karşılaşmamaları için ödemelerini son güne bırakmamaları isteniyor.

Malatyalı mükellefler, il genelindeki fiziki noktalardan veya dijital platformlardan ödemelerini gerçekleştirebilir.

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil: Malatya'daki araç sahipleri dijital.gib.gov.tr adresi veya GİB mobil uygulaması üzerinden şifresiz olarak; plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil/sahiplik belge tarihinden biriyle 7/24 sorgulama ve ödeme yapabiliyor.

Vergi Dairesi Vezneleri: Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binasındaki vezneler ile ilçe vergi dairelerinde mesai saatleri içinde ödeme kabul ediliyor.

Bankalar ve PTT: Malatya’daki tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankaların Malatya şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı sistemleri üzerinden ödeme imkanı sunuluyor.

Malatyalı Sürücülere Güvenlik Uyarısı: İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyet yaşanmaması adına, adrese doğrudan gib.gov.tr yazılarak girilmesi ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Kimler MTV'den Muaf Tutuluyor?

Mevzuat gereği Malatya'da yaşayan engelli vatandaşlar ve belirli kurumlara ait araçlar vergiden muaf:

Engelli Vatandaşlar: Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı bulunan kişilerin veya engeline uygun özel tertibatlı aracı olan kişilerin taşıtları.

Kamusal Araçlar: Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu idareleri, köy tüzel kişilikleri ve Kızılay Malatya Şubesi adına kayıtlı resmi araçlar.

Malatya'daki Araç Tutarlarına Göre Kim Ne Kadar Ödeyecek?

Ödenecek tutar; aracın yaşı, motor hacmi ve değerine göre belirleniyor. Malatya trafiğinde yoğun olarak kullanılan motor hacimlerine göre taksit tutarları:

1300 cc'ye Kadar Olan Araçlar (Değeri 541 Bin TL'yi Aşanlar)

1 - 3 Yaş: Yıllık 6.902 TL (Temmuz Taksidi: 3.451 TL)

4 - 6 Yaş: Yıllık 4.807 TL (Temmuz Taksidi: 2.403,5 TL)

7 - 11 Yaş: Yıllık 2.693 TL (Temmuz Taksidi: 1.346,5 TL)

1301 - 1600 cc Arasındaki Araçlar (Değeri 541 Bin TL'yi Aşanlar)

1 - 3 Yaş: Yıllık 12.028 TL (Temmuz Taksidi: 6.014 TL)

4 - 6 Yaş: Yıllık 9.012 TL (Temmuz Taksidi: 4.506 TL)

7 - 11 Yaş: Yıllık 5.220 TL (Temmuz Taksidi: 2.610 TL)

Malatya’da son günlerde veznelerde oluşabilecek sıra ve yoğunluktan etkilenmemek adına online kanalların kullanılması tavsiye ediliyor.