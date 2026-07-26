Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve kul hakkı kapsamında büyük önem taşıyan "emanet" konusu hakkında merak edilen sorular Diyanet kaynakları ve fıkıh hükümleriyle yanıt buluyor.

İslam fıkhına göre, kendisine bir mal veya eşya emanet edilen kişinin bu emaneti nasıl koruyacağı ve başka birine devredip devredemeyeceği net ilkelerle belirlenmiştir.

Emanet Başkasına Bırakılabilir mi?

Emanetin, bizzat kendisine emanet edilen kişi veya onun aile fertlerinden biri tarafından korunması gerekir. Dolayısıyla sahibinin izni olmadan korunması için başkalarına emanet olarak bırakılması caiz değildir.

Şayet emanet edilen kişi, emaneti bir başkasına bırakır ve bu emanette de zarar meydana gelirse zararın tazmin edilmesi gerekir.

Oluşan Zararın Tazmini Nasıl Yapılır?

Bu durumda emanet veren, zararını dilerse emanet verdiği ilk şahsa dilerse de emaneti kabul eden ikinci şahsa tazmin ettirir:

İlk şahsa tazmin ettirilirse: Bu şahıs ikinciden tazmin talebinde bulunamaz.

İkinci şahsa tazmin ettirilirse: Bu ikinci kişi birinciden tazmin talebinde bulunabilir.

Önemli İstisna: Ancak zarar, ikinci şahsın kasıt ve kusuru sebebiyle meydana gelmiş ve mal sahibi bu zararı ilk şahsa tazmin ettirmiş ise bu kişi ikinci şahıstan tazmin talebinde bulunabilir.

26 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:36

Güneş: 05:17

Öğle: 12:40

İkindi: 16:31

Akşam: 19:49

Yatsı: 21:22