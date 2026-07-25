Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde bulunan bir kayısı bahçesinde çalışan vatandaşlar, alışılmışın dışında büyüklüğe sahip çekirge fark etti. Yaklaşık 15 santim büyüklüğündeki iki dev çekirge, bahçedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda alındı.

Kayısı bahçesinde iki ayrı dev çekirge görüldü

Tohma Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde fark edilen ve son dönemde Türkiye genelinde rastlanan dev türlerle benzerlik gösteren çekirgeler, bölge sakinlerinde merak ve heyecan yarattı.

Kameralara yansıyan iki farklı video kaydında, aynı bahçede bulunan iki dev çekirgenin de alışılmışın dışındaki yapısı ve boyutları net bir şekilde göze çarptı. Kısa sürede çevrede günün konusu haline gelen dev canlılar, dikkatleri bir kez daha bölgedeki çekirge hareketliliğine çekti.