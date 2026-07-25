Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Malatya'nın birçok mahallesinde elektrik enerjisi geçici olarak verilemeyecek. Kesintilerin bazı bölgelerde 8 saate kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
25 Temmuz 2026 Malatya İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Listesi
Battalgazi
09:00 - 16:00: Karabağlar Mahallesi
09:00 - 17:00: Bahri Mahallesi, Merdivenler Mahallesi, Meydancık Mahallesi
16:00 - 17:00: Yeni Mahallesi, Karabağlar Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi
Yeşilyurt
09:00 - 12:00: Tecde Mahallesi
Hekimhan
09:00 - 17:00: Sarıkız Mahallesi, Bahçedamı Mahallesi
Pütürge
09:00 - 17:00: Kayadere Mahallesi, Uzuntaş Mahallesi, Yandere Mahallesi, Yeşildere Mahallesi, Büyüköz Mahallesi, Korucak Mahallesi, Şükan Mahallesi, Taştepe Mahallesi, Ulutaş Mahallesi
Kuluncak
09:00 - 17:00: Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Başören Mahallesi, Bıyıkboğazı Mahallesi, Ciritbelen Mahallesi, Göğebakan Mahallesi, Karıncalık Mahallesi, Konaktepe Mahallesi, Karaçayır Mahallesi
Kale
09:00 - 17:00: Darıpınar Mahallesi, Kıyıcak Mahallesi
Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yetkililer; elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına kesinti saatinden önce fişten çekilmesi ve çalışma saatleri süresince elektrikli ekipman kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.