Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Malatya'nın birçok mahallesinde elektrik enerjisi geçici olarak verilemeyecek. Kesintilerin bazı bölgelerde 8 saate kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

25 Temmuz 2026 Malatya İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Listesi

Battalgazi

09:00 - 16:00: Karabağlar Mahallesi

09:00 - 17:00: Bahri Mahallesi, Merdivenler Mahallesi, Meydancık Mahallesi

16:00 - 17:00: Yeni Mahallesi, Karabağlar Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi

Yeşilyurt

09:00 - 12:00: Tecde Mahallesi

Hekimhan

09:00 - 17:00: Sarıkız Mahallesi, Bahçedamı Mahallesi

Pütürge

09:00 - 17:00: Kayadere Mahallesi, Uzuntaş Mahallesi, Yandere Mahallesi, Yeşildere Mahallesi, Büyüköz Mahallesi, Korucak Mahallesi, Şükan Mahallesi, Taştepe Mahallesi, Ulutaş Mahallesi

Kuluncak

09:00 - 17:00: Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Başören Mahallesi, Bıyıkboğazı Mahallesi, Ciritbelen Mahallesi, Göğebakan Mahallesi, Karıncalık Mahallesi, Konaktepe Mahallesi, Karaçayır Mahallesi

Kale

09:00 - 17:00: Darıpınar Mahallesi, Kıyıcak Mahallesi

Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yetkililer; elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına kesinti saatinden önce fişten çekilmesi ve çalışma saatleri süresince elektrikli ekipman kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.