Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde parçalı bulutlu seyreden havanın öğle saatlerinden itibaren değişmesi bekleniyor. Malatya il genelinin kuzey ile batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Yağışlar Yer Yer Kuvvetli Olacak

Özellikle Malatya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, vatandaşların ani su baskınlarına ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar Fırtınaya Dönüşebilir

Günün en kritik uyarısı ise rüzgar hızıyla ilgili oldu. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği; öğle saatlerinden itibaren ise zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde etkili olacağı bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

İlçe İlçe Hava Durumu ve Beklenen Sıcaklıklar

Öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın tüm ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) bir havanın etkili olması bekleniyor. İlçelerde günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Yazıhan: 36°C

Battalgazi: 35°C

Doğanyol: 34°C

Kale: 34°C

Darende: 33°C

Yeşilyurt: 33°C

Merkez: 32°C

Akçadağ: 32°C

Arapgir: 32°C

Hekimhan: 32°C

Pütürge: 32°C

Arguvan: 31°C

Kuluncak: 31°C

Doğanşehir: 30°C