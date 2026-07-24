Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Merkez’de düzenlenen "Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi" kura töreninin kapanışında çarpıcı mesajlar verdi. Hak sahiplerinin belirleneceği kura butonuna basmadan hemen önce Malatyalılara seslenen Bakan Kurum, Türkiye’nin sosyal konut üretiminde ulaştığı rekor seviyeyi duyurdu.

"35 Bin Malatyalı Bu Yuvalarda Yaşayacak"

Projelerin dar gelirli vatandaşların bütçesine göre planlandığını ve kira fiyatlarını dengede tutacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Tüm vatandaşlarımızın erişebileceği, bugün kira fiyatlarıyla oturabileceği bu konutları kazandırmış olacağız. Yaklaşık 35 bin Malatyalı kardeşimiz bu konutlarda yaşayacak. Biz bu projelere ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

"Afet Konutları Hariç 1 Milyon 750 Bin Konut Tamamlandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sosyal konut hamlesinin dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Kurum, ulaşılan dev rakamı şu sözlerle açıkladı:

Yani bugüne kadar 1.750.000 sosyal konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık. Afet konutlarını bu sayıya saymıyorum bile. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir hızı, böyle bir başarıyı. Hamdolsun bunu Türkiye başardı, aziz milletimiz başardı. Sizler yanımızda olduğunuz sürece bu başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz.

Kura Butonuna Şehit Aileleri ve Gazilerle Birlikte Basıldı

Göz bebeği olarak nitelediği Malatya’ya yeni eserler kazandırmayı sürdüreceklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, konuşmasının ardından törendeki şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını sahneye davet etti. Dualar eşliğinde kura butonuna basılarak Malatya Merkez’deki hak sahipleri belirlendi.