Malatya’da süren kayısı hasat dönemi, şehir ekonomisinin yanı sıra altın piyasasını da doğrudan etkiliyor. Kuyumcu esnafı, sezon nedeniyle kuyumcu çarşısında yaşanan durgunluğu ve vatandaşların alım-satım eğilimlerini paylaştı.

Kuyumculardan alınan bilgilere göre, üreticilerin sahada olması nedeniyle piyasada geçici bir yavaşlama görülürken, mevcut işlemlerde alımdan ziyade nakit ihtiyacından kaynaklı bozdurma talebi öne çıkıyor.

"Herkes Bağda Bahçede, İşler 15 Gün Sonra Hareketlenir"

Kayısı sezonunun piyasadaki doğrudan etkisini değerlendiren kuyumcu Abdullah Koyun, vatandaşların şu anda hasada odaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Malatya’da şu an kayısı sezonu olmasından dolayı piyasada bir durgunluk var. Herkes bağda ve bahçede olduğu için işlerimiz biraz yavaş. Muhtemelen bir 15 gün sonra piyasa yavaş yavaş hareketlenir." Malatya’da sıcaklıklar yükseliyor, rüzgara dikkat İçeriği Görüntüle

Kuyumcu Semih Görgülü ise mevcut piyasa hareketliliğinin daha çok nakit ihtiyacından kaynaklandığına dikkat çekerek

"Malatya’da şu anda satış yönünde bir talep var. Yani insanların nakit ihtiyacı olduğu için genelde bozdurma yönünde bir yoğunluk yaşanıyor."

İfadelerini kullandı.

Malatya’da Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar?

Savaştan ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerden kaynaklanan küresel etkiler nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşandığını belirten esnaf, güncel rakamları da paylaştı.

Çeyrek Altın: Satış 10.370 TL – 10.380 TL / Alış 9.950 TL

Yarım Altın: Satış 20.740 TL / Alış 10.900 TL

24 Ayar Gram Altın: Satış 6.330 TL – 6.340 TL / Alış 6.140 TL

22 Ayar Altın: Satış 6.000 TL – 6.060 TL / Alış 5.640 TL

Hasat Sonrası Altın Alacaklara Kritik Uyarılar

Kayısı hasadının ardından birikimlerini altında değerlendirmeyi planlayan vatandaşlar için uyarılarda bulunan esnaflar, özellikle sahte altın riskine dikkat çekti:

Belirli ve Güvenilir Esnafı Tercih Edin: Semih Görgülü,

"Altın alırken öncelikle bir insanın tek bir kuyumcusu olmalı. Böylece muhatap rahat olur, karışıklık yaşanmaz ve güvenilir esnaftan alışveriş yapılmış olur"

tavsiyesinde bulundu.

Ucuz Altın Tuzağına Düşmeyin: Paket altınlarda sahtecilik vakalarının arttığına değinen Abdullah Koyun,

"Ucuz etin yahnisi olmaz derler. Uygun veya ucuz diye altın alınmaz. Bildiğiniz, güvendiğiniz yerleri tercih edin. Bu durum genellikle bileziklerde değil, daha çok çeyrek ve yarım altında yaşanıyor"

diyerek uyarıda bulundu.