Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve Türkiye genelinde 20 bin konutu kapsayan TOKİ açık satış kampanyasında Malatya’da beklenen hareketlilik yaşanmadı.

6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen ancak resmi hak sahipliği başvurusu yapılmadığı için boşta kalan Yeşilyurt İkizce Mahallesi’ndeki 1000 konut, kurasız ve doğrudan başvuru yöntemiyle vatandaşların erişimine açılmıştı. Ancak kampanya genelinde sunulan imkanlara rağmen konutlara yönelik talep oldukça sınırlı kaldı.

2 Ayda Yüzde 4’ün Altında Kaldı

TOKİ’nin resmi verilerine göre, satış sürecinin başlamasından bu yana geçen yaklaşık iki aylık zaman diliminde Malatya’da satışa sunulan 1000 konuttan yalnızca 39’unun satışı gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte satılan konut oranı toplam stokun yüzde 4’ünün altında kalırken, 961 konut hâlâ alıcısını bekliyor.

Fiyatlar 3,3 Milyon TL’den Başlıyor

İkizce Mahallesi’nde açık satışa çıkarılan 3+1 konutların fiyat aralığı 3 milyon 383 bin lira ile 4 milyon 92 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Alıcılara süreç boyunca üç farklı ödeme seçeneği sunulmasına rağmen, deprem sonrası inşa edilen ve hak sahipliği dışında değerlendirilen konutlara yönelik ilginin hedeflenen seviyenin gerisinde kaldığı görüldü.

Büyük bölümü boşta kalan konutlar için TOKİ'nin açık satış süreci devam ediyor.