Tv100’ün haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Karayolları Trafik Kanunu değişikliği, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda baştan sona yeniden şekillendirildi.

Malatya'daki sürücüleri ve ülke genelindeki tüm vatandaşları doğrudan ilgilendiren yeni düzene göre; ilk kez ehliyet alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazanan sürücüler, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle "aday sürücü" statüsünde sayılacak. Bu 2 yıllık süreçte sürücüler trafik zabıtasınca sıkı bir denetim altında tutulacak.

Hangi Durumlarda Ehliyet Anında İptal Edilecek?

Aday sürücülük süresi içinde sürücülerin hata yapma lüksü neredeyse sıfırladı. Kanun kapsamında, 2 yıllık denetim sürecinde aşağıdaki ihlallerden herhangi birini gerçekleştirenlerin aday sürücü belgeleri trafik zabıtası tarafından doğrudan iptal edilecek:

Geçici Geri Alma İhlali: Kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin yapılması,

Ceza Puanı Sınırı: Aday sürücülük süresince 75 ceza puanının aşılması,

Alkollü Araç Kullanımı: Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi,

3 Kez Kural İhlali: Kanun'da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri (emniyet kemeri, kask vb.) kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi.

Ehliyeti İptal Edilenler Sıfırdan Başlayacak: İşte Şartlar!

Aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin tekrar direksiyon başına geçebilmesi oldukça zorlu bir sürece bağlandı. Belgesi iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmesi için şu adımları eksiksiz tamamlaması gerekecek:

Psikiyatri ve Psikoteknik Şartı: Sürücü kursunda eğitime başlayabilmek için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel bir durumun bulunmadığını gösteren belgenin kursa ibraz edilmesi şart olacak. Cezaların Tahsil Edilmesi: Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının ödenmiş olması zorunlu tutulacak. Bekleme Süresi: Varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması gerekecek. Sürücü Kursu ve Sınav: Tüm bu şartları yerine getiren sürücü adayları, sürücü kurslarına yeniden devam edecek ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaya çalışacak.

Düzenlemeye Türk Sivil Havacılık Kanunu Değişikliği de Eklendi

TBMM’de kabul edilen kanun paketi kapsamında, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na uyum sağlanması amacıyla Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun "Kurtarma ve yardım" başlıklı hükmünde de önemli bir değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya uğramış, zor durumda kalan ve tehlike içinde bulunan hava aracına gerekli hizmetin verilmesini sağlayacak. Ayrıca kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer; kazaya uğramış, zor durumda kalan veya tehlike içinde bulunan hava aracına, uçuş ekibine, yolculara ve kurtarma-yardım ekibinin görevini yapmasına yardımcı olmakla yükümlü kılındı.