Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Busabah Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda Malatyalılara ve kent yöneticilerine tarihi uyarılarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden imarı sürecinde sadece konut yapımına odaklanılmasının yetersiz olduğunu belirten Görür, seçmenlere de seslenerek oy tercihlerinde ve siyasetçilerden taleplerinde bakış açısını tamamen değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

"Talebiniz 'Evimi Yapın' Olmamalı"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kentin geleceğinin doğrudan halkın bilinçli taleplerine bağlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Malatya’yı sizler deprem dirençli hâle getireceksiniz. Kenti bu yapıya kavuşturmanız şart. Bu nedenle tüm oy tercihinizde, taleplerinizde ve dile getireceğiniz her konuda siyasetçilerden tek bir şey istemelisiniz: 'Malatya’mızı yaşanabilir ve deprem dirençli bir kent hâle getirin.'

Talebiniz 'Evimi yapın, ahırımı yapın, tarlamı düzeltin' olmamalı. Şimdiye kadar siyasilerden istenen klasik şeylerin ötesine geçmeliyiz. Oyunuzun rengini belli ederek isteyeceğiniz tek şey; kentin yaşanabilir kılınmasıdır. Bir kentin yaşanabilir olması da ancak depreme dirençli hâle getirilmesiyle mümkündür.

"Bizde Binlerce İnsan Ölüyor, Yurt Dışında Bir Ev Bile Yıkılmıyor"

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğinin altını çizen Görür, felaketlerin önüne geçmek için zihniyet değişimine işaret etti:

Peki, deprem dirençlilik nedir? Büyük bir depremi en az hasarla atlatabilen kent demektir. Yurt dışında bizimkinden binlerce kat daha büyük depremler oluyor ancak tek bir insan bile ölmediği gibi tek bir ev dahi yıkılmıyor. Bizde ise 50 bin, 100 bin, 150 bin insanımızı kaybediyoruz.

Artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Türkiye’nin varlığını sürdürebilmesinin temel şartlarından biri de depreme karşı dirençli bir ülke olmaktır. Malatya’da hâlâ ağır hasarlı binalar duruyor, şu anda bile yıkımları sürüyor. Her yeni sarsıntıda bir kısmı daha hasar alıyor. İşte bu yüzden asıl mesele, Malatya’yı bütünüyle depreme dirençli kılmaktır.

"Deprem Dirençli Kent Dönüşümü En Az 10-15 Yıl Sürer"

Kentin tüm bileşenleriyle ele alınması gerektiğini belirten Görür, sürecin uzun soluklu bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini dile getirdi:

Bir kenti depreme dirençli hâle getirmek için tüm bileşenlerini bu doğrultuda dönüştürmek zorundasınız. Kentin bileşenleri nelerdir? Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi... Bunların hepsini dirençli hâle getirmek gerekir. Bu dönüşüm 1, 3 ya da 5 yılda tamamlanamaz; en az 10-15 yıllık bütüncül bir süreç ister. Hükümetin bu konuyu doğrudan ele alması, özel bir bakanlık kurması ve süreci yönetmesi şarttır. Deprem kuşağından başlayarak tüm Türkiye’yi baştan sona elden geçirmeliyiz. Bu konu şakaya gelmez.

"Sağlam Evde Oturmak Tek Başına Yeterli Değil"

Sadece konut teslim etmenin depreme hazırlık anlamına gelmediğini bir örnekle açıklayan Görür, altyapının önemine dikkat çekti:

Malatya’da sürekli binlerce bağımsız konutun yapıldığından bahsediliyor. Ancak mesele sadece konuttan ibaret değil. Yaşamak yalnız bir ev sahibi olmak mıdır? Örneğin; Malatya’da bir sabah kalktınız ve büyük bir deprem oldu. Diyelim ki eviniz çok sağlam ve yıkılmadı, siz de sağ salim çıktınız. Peki, musluğu açtığınızda su akmıyorsa, kanalizasyon çökmüşse, elektrik yoksa, yollar kapanmışsa ve ulaşım felç olmuşsa ne yapacaksınız? Sağlam bir evde oturmak tek başına yeterli değildir. Binanızın sağlamlığı size sadece bir avantaj sağlar; ancak ne hayatınızı tek başına garantiye alır ne de yaşayacağınız mağduriyetleri engeller.

"Hedefimiz 3-5 Binadan Fazla Yapının Yıkılmadığı Bir Kent Olmalı"

Açıklamasını Malatya’nın uzun vadeli deprem vizyonunu özetleyerek tamamlayan Görür, sözlerini şöyle noktaladı:

Geleceğimizi garantiye almak istiyorsak kenti bütüncül olarak deprem dirençli hâle getirmeliyiz. Malatya, ileride büyük bir deprem yaşandığında ya hiç can kaybı vermemeli ya da bu kayıp birkaç kişiyle sınırlı kalmalı; 3-5 binadan fazla yapı yıkılmamalıdır. Ancak bu seviyeye ulaştığımızda deprem sorununu gerçekten çözmüş ve altından kalkmış sayılırız.