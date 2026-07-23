Son dakika Malatya deprem haberi... Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde gerçekleşen sarsıntının detaylarını duyurdu.

Malatya’da Deprem

AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre sarsıntının derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin 0.98 kilometre mesafe ile Akçadağ ilçesine bağlı Bayramuşağı mahallesi olduğu belirtildi.

Depremin Bilgileri:

Büyüklük: 4.1 (MW)

Yer: Akçadağ (Malatya)

Tarih: 23-07-2026

Saat: 10:26:44 (TS)

Enlem: 38.3507

Boylam: 37.8618

Derinlik: 11.46 kilometre

Çevre İllerden De Hissedildi

Yerin yaklaşık 11.46 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, Akçadağ ve Malatya merkez başta olmak üzere çevre ilçelerden ve Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ gibi komşu illerin sınır bölgelerinden de hafif şekilde hissedildi.