Busabah TV’de ekranlara gelen "Bakış Açısı" programı, kentte uzun süredir tartışma konusu olan hızlı tren ve yerel siyasetin içinde bulunduğu durumu masaya yatırdı. Gazeteci Sinem Hatun Davut’un moderatörlüğünde gerçekleşen yayında; Busabah Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ve deneyimli gazeteci Necdet Akboğa, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı yatırım planlarında Malatya’nın adının geçmemesine rağmen yerel siyasetçilerin ısrarla "hızlı tren" vaatlerinde bulunmasını sert bir dille eleştirdi. Siyasetçilerin sosyal medya üzerinden günü kurtarma çabasında olduğunu vurgulayan gazeteciler, geçmişten bugüne Malatya'nın kayıplarını çarpıcı örneklerle anlatarak vatandaşı artık uyanmaya ve hesap sormaya davet etti.

"Hızlı Tren Sivas’a Geldi, Alkışı Malatya'ya Düştü!"

Ulaştırma Bakanı’nın açıkladığı 27 il arasında Malatya’nın yer almadığını hatırlatan Umut Bozkurtoğlu, yerel siyasetçilerin halkı yanılttığını savundu. Geçmiş dönemlerde Sivas’a gelen hızlı trenin müjdesinin sanki Malatya’ya gelmiş gibi billboardlara asıldığını belirten Bozkurtoğlu,

Sivas’a gelen hızlı trenin müjdesini bu siyasiler halkın gözünün içine soktu, Malatya’yla paylaştı. Resmen alay ettiler. Şimdi bakan açıklıyor, listede Malatya yok. Ama vekil çıkıp 'Var' diyor. Sayın vekilim, sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Çıkıp aslanlar gibi 'Neden listede yokuz?' diye hesap soracağına sessiz kalıyorlar. Halkı kandırıyorlar çünkü kendi gündemlerinde kayda değer hiçbir şey yok, sadece günü kurtarma peşindeler

ifadelerini kullandı.

"Sabah Erken Kalkan Tweet Atıp Gündem Kurtarıyor"

Malatya siyasetinin sosyal medya üzerinden yürütülen yüzeysel bir algı operasyonuna döndüğünü belirten Umut Bozkurtoğlu,

Biz küçükken Çöşnük’te oturuyorduk. Samimi arkadaşlarımın durumu çok iyi değildi. Evde boyları, yaşları birbirine yakın kardeşler vardı ve aile sadece bir tane şık gömlek-pantolon alabilmişti. Sabah erkenden kim uyanıp o pantolonu gömleği kaparsa o gün sokakta o şık geziyordu; öbürleri evde oturuyordu. Bizim siyasilerin durumu da aynen buna benziyor. Sabah bakanlıklardan ya da Ankara'dan kim erken uyanıp bir tweet kaparsa, bir çizgi paylaşırsa o günün kahramanı o oluyor. Gündemi kurtardık sanıyorlar

dedi.

"Biz Bugün Yerimizde Sayıyoruz"

Programda söz alan gazeteci Necdet Akboğa ise cumhuriyetin ilk yıllarındaki imkansızlıklara rağmen yapılan yatırımlarla bugünün teknolojik imkanlarına rağmen tamamlanamayan projeleri kıyasladı. Yolculuk esnasında Maden ilçesindeki tarihi demir yolu tünellerinde durup derin derin düşündüğünü aktaran Akboğa,

Maden’in o dar geçidinde durdum. O yolları, o tünelleri cumhuriyetin ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, insanların yiyecek arpa ekmeği bulamadığı dönemde kazma ve kürekle açmışlar. 'Balyozu vurduğunda bir ceviz kadar taş düşürebiliyor musun? İyi yoldasın' denilen günlerden bahsediyoruz. Gündüzbey’de 1936 yılında insanlar tünel içinde eğilerek çalışmaktan akşam eve gittiklerinde bellerini doğrultamıyordu. O imkansızlıkla üretilen fabrikaları satıp yerine yabancı markaları koyduk. Bugün yapay zekanın konuşulduğu, dev iş makinelerinin olduğu çağda biz hala hızlı tren gelmedi diye ağıt yakıyoruz

şeklinde konuştu.

"Halkımız Artık Uyanmalı ve Siyasetçiden Hesap Sormalı"

Malatya’nın hak ettiği yatırımları alamamasının en büyük sorumlusunun sorgulamayan ve biat eden yerel toplum yapısı olduğunu belirten Bozkurtoğlu, faturanın büyük kısmını vatandaşa kesti. "Bu şehirde yaşanan geri kalmışlığın ve sorunların yüzde 70’i toplumun suçudur, yüzde 30’u ise siyasetin sorumluluğudur" diyen Bozkurtoğlu,

Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun; Malatya’nın menfaati her şeyin önündedir. Biz kurbanlık koyun değiliz, bu memleketin de entelektüel düşünen insanları var. Vatandaş artık uyanmalı. Yarın o siyasetçiler karşınıza geldiğinde dik durup, 'Bakan yok diyor, sen var diyorsun; bize bunu açıkla' diyebilmeli. Hesap sormak kabalık değil, demokrasinin ve ortak aklın gereğidir

diye sözlerini noktaladı.